Тонны икры выбросило на берег, сахалинцы собирают её лопатами

На Сахалине берег завалило икрой тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдского стада. Об этом на своей странице в "Инстаграме" рассказал руководитель клуба "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. Он также опубликовал видео с места событий.

Отмечается, что икру выбросило на берег залива Анива в районе дачного посёлка Нечаевка Корсаковского района. Шторм поднял её со дна, куда она была отложена косяками сельди.

Местные жители лопатами собирают икру, чтобы потом использовать её на огородах в качестве удобрения. Её сплошная полоса шириной несколько метров тянется вдоль берега на восток от Нечаевки. Толщина слоя икры местами достигает 10–15 сантиметров. Активисты утверждают, что, как и выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра — это ещё одно свидетельство обильных нерестовых подходов. Отмечается, что это обычный процесс и страшного в этом ничего нет.