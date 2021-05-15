Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Тонны икры выбросило на берег, сахалинцы собирают её лопатами

Правда, жители острова используют её необычно — в качестве удобрения для своих огородов.

15 мая, 04:41

Тонны икры выбросило на берег, сахалинцы собирают её лопатами. Видео © Instagram / lisitsyn_sakhalin

На Сахалине берег завалило икрой тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдского стада. Об этом на своей странице в "Инстаграме" рассказал руководитель клуба "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. Он также опубликовал видео с места событий.

"Такого не было": В Приморье анчоусов массово выбросило на берег

"Такого не было": В Приморье анчоусов массово выбросило на берег

Отмечается, что икру выбросило на берег залива Анива в районе дачного посёлка Нечаевка Корсаковского района. Шторм поднял её со дна, куда она была отложена косяками сельди.

  • Фото © Instagram / lisitsyn_sakhalin
    Фото © Instagram / lisitsyn_sakhalin
  • Фото © Instagram / lisitsyn_sakhalin
    Фото © Instagram / lisitsyn_sakhalin

Фото © Instagram / lisitsyn_sakhalin

1 / 2

Местные жители лопатами собирают икру, чтобы потом использовать её на огородах в качестве удобрения. Её сплошная полоса шириной несколько метров тянется вдоль берега на восток от Нечаевки. Толщина слоя икры местами достигает 10–15 сантиметров. Активисты утверждают, что, как и выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра — это ещё одно свидетельство обильных нерестовых подходов. Отмечается, что это обычный процесс и страшного в этом ничего нет.

Грязная, но бесплатная: жители Сахалина голыми руками собирают рыбу у берега — видео

Грязная, но бесплатная: жители Сахалина голыми руками собирают рыбу у берега — видео

Ранее доктор Мясников объяснил, какая рыба угрожает здоровью. Также медик дал совет беременным женщинам, какую рыбу есть, чтобы не навредить плоду.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1