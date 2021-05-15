Россияне рассказали о смелых планах на летний отпуск

Жители России этим летом планируют как следует отдохнуть. Граждане рассчитывают на отпуск как в пределах России, так и за рубежом — таковых 44,7% и 55,3% соответственно. Эти данные приводят аналитики сервиса OneTwoTrip.

Как сообщает RT, 73% участников опроса выразили уверенность в том, что предстоящее лето предоставит им возможность "как следует отдохнуть". 63% респондентов в случае, если Европа не откроет свои границы, уже определились с альтернативным направлением отдыха.

"По сравнению с прошлым летом туристический настрой действительно изменился к лучшему. Ограничений стало меньше не только внутри страны — появилась возможность путешествовать и за рубеж, например в ОАЭ, Грецию, Сербию, на Кубу или Мальдивы", — отметила руководитель пресс-службы OneTwoTriр Елена Шелехова.