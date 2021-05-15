Когда банк может повысить ставку по ипотеке, объяснили эксперты

Изменение процентной ставки для клиентов банка по ипотеке возможно только в исключительных случаях. Как правило, даже при увеличении ключевой ставки процент переплаты не меняется даже в том случае, если договор ещё не подписан, а только согласована выдача суммы.

"При одобренной ипотечной заявке фиксируются ставка и сумма, которую одобрил банк. Даже если заёмщик не подписал кредитный договор, ставку банки меняют в редких случаях. На последнем заседании ЦБ поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, и для одобренных клиентов ставки не изменились", — приводят "Аргументы и факты" слова агента по недвижимости, финансового советника Александра Широкова.

По словам доцента, кандидата экономических наук Екатерины Безсмертной по уже выданной ипотеке проценты могут изменить, если подписан договор с плавающей ставкой. Её размер меняется от платежа к платежу — и, как правило, покупка недвижимости при таких условиях обходится гораздо дороже.

"Плавающая ставка зависит от величины определённого рыночного индикатора, значение которого меняется время от времени. Таким индикатором обычно является ключевая ставка или уровень межбанковских процентных ставок. Возможен и другой вариант плавающей ставки, когда величина ежемесячных выплат не меняется во времени, но при этом общий срок, в течение которого производятся выплаты, точно не определён", — говорит Безсмертная.