Amazon показал первые кадры из новой экранизации "Золушки"

Стриминговый сервис Amazon Prime Video обнародовал первые кадры из новой музыкальной адаптации знаменитой "Золушки", которую сняла трёхкратная номинантка на премию "Эмми" Кэй Кэннон. На снимках, опубликованных в "Твиттере", представлена главная героиня фильма в исполнении Камилы Кабельо и её принц, которого сыграл Николас Голицын.

Новая версия "Золушки" будет мюзиклом, часть песен для которого написала сама исполнительница главной роли. В картине также участвуют Идина Мензел, Минни Драйвер, Джеймс Корден, Пирс Броснан и другие звёзды.

Фото © Twitter / Prime Video

Роль феи-крёстной в экранизации досталась эпатажному актёру Билли Портеру. Ранее в своих интервью он заявлял, что сыграет гендерно нейтрального героя, а ещё отмечал, что многие, в частности дети, уже вполне готовы к прочтению столь нестандартного образа феи.

Изначально "Золушка" должна была появиться на больших экранах уже летом этого года, однако позднее стало известно, что фильм не выйдет в прокат. Так, студия Sony Pictures Entertainment продала права на картину компании Amazon, которая и будет реализовывать проект на своём стриминговом сервисе. В связи с этим точная дата выхода фильма пока не известна, по слухам, зрители смогут посмотреть его уже в сентябре 2021-го.