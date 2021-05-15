Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Amazon показал первые кадры из новой экранизации "Золушки"

Точная дата выхода картины, намеченного на сентябрь, пока не сообщается.

15 мая, 12:57
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PrimeVideo/status/1392917672875204611?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Prime Video</a></p>

Фото © Twitter / Prime Video

Стриминговый сервис Amazon Prime Video обнародовал первые кадры из новой музыкальной адаптации знаменитой "Золушки", которую сняла трёхкратная номинантка на премию "Эмми" Кэй Кэннон. На снимках, опубликованных в "Твиттере", представлена главная героиня фильма в исполнении Камилы Кабельо и её принц, которого сыграл Николас Голицын.

Новая версия "Золушки" будет мюзиклом, часть песен для которого написала сама исполнительница главной роли. В картине также участвуют Идина Мензел, Минни Драйвер, Джеймс Корден, Пирс Броснан и другие звёзды.

Фото © Twitter / Prime Video

Фото © Twitter / Prime Video

Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку Машу в новом сериале

Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку Машу в новом сериале

Роль феи-крёстной в экранизации досталась эпатажному актёру Билли Портеру. Ранее в своих интервью он заявлял, что сыграет гендерно нейтрального героя, а ещё отмечал, что многие, в частности дети, уже вполне готовы к прочтению столь нестандартного образа феи.

Изначально "Золушка" должна была появиться на больших экранах уже летом этого года, однако позднее стало известно, что фильм не выйдет в прокат. Так, студия Sony Pictures Entertainment продала права на картину компании Amazon, которая и будет реализовывать проект на своём стриминговом сервисе. В связи с этим точная дата выхода фильма пока не известна, по слухам, зрители смогут посмотреть его уже в сентябре 2021-го.

В Голливуде снимут "Иронию судьбы"

В Голливуде снимут "Иронию судьбы"

Ранее Лайф писал, что Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой экранизации "Трёх мушкетёров". На кинокартину, состоящую из двух частей, потратят 73 миллиона долларов.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1