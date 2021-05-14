В массовке фильма "Майор Гром" зрители разглядели порноактёра, который наказывал плохих студенток

На больших экранах фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" появился в начале апреля, и многие фанаты супергероев и комиксов Bubble уже успели не раз посмотреть картину и изучить её вдоль и поперёк. Так самым внимательным попался на глаза актёр из массовки, который показался многим знакомым.

Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Пользователи Сети предположили, что это Юрий Муратов, работы с которым можно увидеть не только в кинотеатрах. Если верить предположениям фанатов, то мужчина также подрабатывает в качестве актёра фильмов для взрослых — причём с интересным уклоном.

Фото © Telegram / "Бушующий мир"

Артист из Санкт-Петербурга специализируется на видео, в которых он играет роль преподавателя, к которому за помощью с сессией обратилась студентка. Об этом Юрий даже писал на странице в соцсети "ВКонтакте", не смущаясь специфики своей работы.

О, женщины! Прекрасны вы, но губительны! (Вторая, не менее любимая работа, точнее — подработка) Юрий Муратов

Фото © "ВКонтакте" / Юра Муратов