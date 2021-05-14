В массовке фильма "Майор Гром" зрители разглядели порноактёра, который наказывал плохих студенток
Такая информация стала появляться в соцсетях, где поклонники российского супергеройского фильма устроили настоящее расследование.
Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
На больших экранах фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" появился в начале апреля, и многие фанаты супергероев и комиксов Bubble уже успели не раз посмотреть картину и изучить её вдоль и поперёк. Так самым внимательным попался на глаза актёр из массовки, который показался многим знакомым.
Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
Пользователи Сети предположили, что это Юрий Муратов, работы с которым можно увидеть не только в кинотеатрах. Если верить предположениям фанатов, то мужчина также подрабатывает в качестве актёра фильмов для взрослых — причём с интересным уклоном.
Фото © Telegram / "Бушующий мир"
Артист из Санкт-Петербурга специализируется на видео, в которых он играет роль преподавателя, к которому за помощью с сессией обратилась студентка. Об этом Юрий даже писал на странице в соцсети "ВКонтакте", не смущаясь специфики своей работы.
О, женщины! Прекрасны вы, но губительны! (Вторая, не менее любимая работа, точнее — подработка)
Фото © "ВКонтакте" / Юра Муратов
Пока поклонники усиленно пытаются понять, верны их предположения или нет, "Майор Гром: Чумной Доктор" всё больше набирает популярность. Фильм уже собрал в прокате почти четыре миллиона долларов (около 292 млн рублей). Даже стриминговый сервис Netflix выкупил права на показ картины из-за её заметного успеха.
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