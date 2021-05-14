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Мама "самой красивой девочки планеты" молит о помощи после того, как её дочь похитили

Женщина утверждает, что мужчина полностью разрушил её жизнь и теперь забрал последнее, что у неё осталось.

14 мая, 10:58

Фото © Instagram / kaiaroseofficial

Модель Кэти Салзано из США организовала кампанию в соцсетях, где молит о помощи. По словам безутешной матери, её шестилетнюю дочь Кайу похитил собственный отец — бывший игрок Национальной футбольной лиги Майкл Беннетт. В последний раз Кэти видела девочку 31 марта, а слышала её голос по телефону 13 апреля: ребёнок плакал и просил помочь. Женщина в том числе написала пост на странице Каий в "Инстаграме", где 117 тысяч подписчиков.

Фото © Instagram / kaiaroseofficial, katiesalzano

Фото © Instagram / kaiaroseofficial, katiesalzano

Я знаю, что говорила, что не буду публиковать это на странице Кайи, но всё стало намного хуже. И Кайя в большой опасности. Пожалуйста, помогите мне спасти её. Поделитесь моей историей со всеми и дайте мне возможность высказаться, прежде чем мой преследователь, бывший игрок НФЛ Майкл Беннетт, выступит со своими угрозами и заставит нас замолчать навсегда

Кэти Салзано

Фото © Instagram / kaiaroseofficial

Фото © Instagram / kaiaroseofficial

По словам Кэти, её бывший муж психически нездоров, связан с криминалом и занимается сталкингом. Якобы он уже почти полностью разрушил её жизнь и теперь хочет окончательно отомстить, используя для этого дочку. Ранее мужчина уже угрожал экс-супруге, находясь в тюрьме.

Фото © Instagram / kaiaroseofficial

Фото © Instagram / kaiaroseofficial

Модель надеется, что если она публично расскажет о своём горе, то это поможет ей вернуть ребёнка домой и остаться в безопасности. Ранее её дочку назвали самой красивой девочкой планеты.

Моё сердце так болит за тебя, что я едва могу дышать. Я молюсь, чтобы ты была в безопасности и поскорее вернулась ко мне домой 🙏 🏼 ❤️ Я очень тебя люблю, ты вся моя жизнь

Кэти Салзано

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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