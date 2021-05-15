Трамп решил выбрать для себя новую соцсеть, чтобы заработать на подписчиках

Бывший президент США Дональд Трамп ведёт переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник издания утверждает, что экс-глава Белого дома рассчитывает получать деньги "наподобие лицензионных отчислений" за привлечение подписчиков к онлайн-платформам. При этом от рассмотрения возможности получения доли в бизнесе Трамп отказался.

Отмечается, что сейчас американский политик ведёт переговоры с соцсетями CloutHub и FreeSpace. Точные планы по его присутствию там будут раскрыты ориентировочно к лету.