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Трамп решил выбрать для себя новую соцсеть, чтобы заработать на подписчиках

Экс-глава Белого дома рассчитывает монетизировать свою популярность с помощью платформ, на которых будет размещать посты.

15 мая, 12:48
<p>Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP</p>

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP

Бывший президент США Дональд Трамп ведёт переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник издания утверждает, что экс-глава Белого дома рассчитывает получать деньги "наподобие лицензионных отчислений" за привлечение подписчиков к онлайн-платформам. При этом от рассмотрения возможности получения доли в бизнесе Трамп отказался.

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Отмечается, что сейчас американский политик ведёт переговоры с соцсетями CloutHub и FreeSpace. Точные планы по его присутствию там будут раскрыты ориентировочно к лету.

Ранее Лайф писал, что Дональд Трамп создал сайт для общения со сторонниками. На новом ресурсе говорится, что платформа предназначена для сохранения наследия администрации Трампа и одновременного продвижения программы "Америка — прежде всего".

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Напомним, в январе после штурма Капитолия аккаунт Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасности новых призывов к насилию. Глава соцсети Джек Дорси отметил, что не празднует и не испытывает чувства гордости от этого. Позже представители компании заявили, что не собираются восстанавливать аккаунт бывшего американского лидера, даже если тот вновь будет баллотироваться в президенты.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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