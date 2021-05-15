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В "Оппозиционной платформе" оценили заявления СНБО об обмене Медведчука и призвали остановить политический террор

В партии сравнили действия властей Украины с методами Гитлера в 30-е годы XX века. Там также потребовали прекратить антиконституционные поступки.

15 мая, 12:34
<p>Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" отреагировала на предложение секретаря СНБО Алексея Данилова об обмене лидера политорганизации Виктора Медведчука на осуждённых в РФ украинцев и призвала власти Незалежной "остановить политический террор". Об этом говорится на сайте партии.

"Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия её представителей выходят всё дальше за рамки норм конституции, принципов демократии и здравого смысла. <...> "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от власти остановить политический террор против оппозиции. Прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению конституции, прав человека и гражданина", — отмечается в сообщении партии.

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В политической организации отметили, что по делу Медведчука нет никакой доказательной базы, а украинская власть оказывает на суд давление, пытаясь превратить оппозиционеров в "политических заложников". Руководство страны скатывается к "откровенной диктатуре", добавили в партии. Там также подчеркнули, что действия Киева, в частности внесудебное наказание, наложение санкций, отъём имущества, похожи на методы Адольфа Гитлера в 30-е годы прошлого века.

В ОПЗЖ потребовали от властей обеспечить политическое урегулирование конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

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Лайф уже рассказывал, как в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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