В "Оппозиционной платформе" оценили заявления СНБО об обмене Медведчука и призвали остановить политический террор
В партии сравнили действия властей Украины с методами Гитлера в 30-е годы XX века. Там также потребовали прекратить антиконституционные поступки.
Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" отреагировала на предложение секретаря СНБО Алексея Данилова об обмене лидера политорганизации Виктора Медведчука на осуждённых в РФ украинцев и призвала власти Незалежной "остановить политический террор". Об этом говорится на сайте партии.
"Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия её представителей выходят всё дальше за рамки норм конституции, принципов демократии и здравого смысла. <...> "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от власти остановить политический террор против оппозиции. Прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению конституции, прав человека и гражданина", — отмечается в сообщении партии.
В политической организации отметили, что по делу Медведчука нет никакой доказательной базы, а украинская власть оказывает на суд давление, пытаясь превратить оппозиционеров в "политических заложников". Руководство страны скатывается к "откровенной диктатуре", добавили в партии. Там также подчеркнули, что действия Киева, в частности внесудебное наказание, наложение санкций, отъём имущества, похожи на методы Адольфа Гитлера в 30-е годы прошлого века.
В ОПЗЖ потребовали от властей обеспечить политическое урегулирование конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.
Лайф уже рассказывал, как в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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