В "Оппозиционной платформе" оценили заявления СНБО об обмене Медведчука и призвали остановить политический террор

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" отреагировала на предложение секретаря СНБО Алексея Данилова об обмене лидера политорганизации Виктора Медведчука на осуждённых в РФ украинцев и призвала власти Незалежной "остановить политический террор". Об этом говорится на сайте партии.

"Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия её представителей выходят всё дальше за рамки норм конституции, принципов демократии и здравого смысла. <...> "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от власти остановить политический террор против оппозиции. Прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению конституции, прав человека и гражданина", — отмечается в сообщении партии.

В политической организации отметили, что по делу Медведчука нет никакой доказательной базы, а украинская власть оказывает на суд давление, пытаясь превратить оппозиционеров в "политических заложников". Руководство страны скатывается к "откровенной диктатуре", добавили в партии. Там также подчеркнули, что действия Киева, в частности внесудебное наказание, наложение санкций, отъём имущества, похожи на методы Адольфа Гитлера в 30-е годы прошлого века.