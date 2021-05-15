Один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Видео © Twitter / _busrakgn_

В пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела из сектора Газа погиб один человек, ещё несколько получили ранения. На месте сгорели автомобили. Об этом сообщает государственное израильское радио "Кан".

Отмечается, что убитому был 51 год. Это уже десятая жертва со стороны Израиля за шесть дней массированных ракетных обстрелов из сектора Газа. Сегодня, 15 мая, в районе так называемого Большого Тель-Авива сирены воздушной тревоги срабатывали три раза с перерывами в десятки секунд.