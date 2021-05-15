Лидер группы "Нервы" ввязался в драку у бара в центре Москвы
Что стало поводом для поединка с кулаками, пока не известно.
Фронтмен группы "Нервы" Евгений Мильковский. Фото © Instagram / zhenyamilkovskiy
Лидер группы "Нервы" замечен в драке около бара в центре Москвы. Видео © Телеканал "360"
Минувшей ночью в центре Москвы произошла драка с участием солиста популярной группы "Нервы" Евгения Мильковского. Видео разборки оказалось в распоряжении телеканала "360".
На кадрах видно, что музыкант ввязался в драку с неизвестным мужчиной. До потасовки они выясняли отношения на повышенных тонах около входа в караоке-бар "Соло". Не исключено, что участники драки злоупотребили спиртным в тот вечер.
Кто в итоге одержал победу в поединке, неизвестно. Однако пиар-директор "Нервов" сообщила, что с Мильковским всё в порядке, правда, она была не в курсе произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, как фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко устроил пьяный дебош в Нижнем Новгороде, куда приехал с гастролями. Вечером 2 мая с подругой и двумя товарищами музыкант посетил заведение Tago Mago. СМИ сообщали, что артист вступил в перепалку с персоналом клуба и даже грозил ему ножом. Кроме того, из-за инцидента был сорван концерт Антона Рипатти, проходивший в заведении. Позднее сотрудники Tago Mago рассказали детали пьяного дебоша лидера The Hatters. Однако музыкальный коллектив заверил, что никто не угрожал сотрудникам заведения ножом. Артисты также обвинили местных музыкантов в клевете и самопиаре, заявив, что те вымогали деньги.
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