Лидер группы "Нервы" ввязался в драку у бара в центре Москвы

Лидер группы "Нервы" замечен в драке около бара в центре Москвы. Видео © Телеканал "360"

Минувшей ночью в центре Москвы произошла драка с участием солиста популярной группы "Нервы" Евгения Мильковского. Видео разборки оказалось в распоряжении телеканала "360".

На кадрах видно, что музыкант ввязался в драку с неизвестным мужчиной. До потасовки они выясняли отношения на повышенных тонах около входа в караоке-бар "Соло". Не исключено, что участники драки злоупотребили спиртным в тот вечер.

Кто в итоге одержал победу в поединке, неизвестно. Однако пиар-директор "Нервов" сообщила, что с Мильковским всё в порядке, правда, она была не в курсе произошедшего.