Суд арестовал маньяка по кличке Чикатило, жестоко убившего 12-летнюю школьницу из Нижегородской области

Балахнинский городской суд Нижегородской области арестовал 49-летнего Сергея М., которого обвиняют в жестоком убийстве 12-летней школьницы. По данным нашего источника, мужчине предъявлены обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера и расправе над несовершеннолетней.

Как указали в региональном управлении СКР, в ходе допроса Сергей дал следователям признательные показания, в подробностях описав обстоятельства совершённого им убийства. За решётку мужчину отправили на 1 месяц и 28 суток.

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбудили уголовное дело.