Суд арестовал маньяка по кличке Чикатило, жестоко убившего 12-летнюю школьницу из Нижегородской области
За решёткой ранее неоднократно судимый злодей проведёт по меньшей мере 1 месяц и 28 суток.
Фото © LIFE
Арестован 49-летний Сергей М., обвиняемый в убийстве школьницы из Нижегородской области. Видео © СУ СК РФ по Нижегородской области
Балахнинский городской суд Нижегородской области арестовал 49-летнего Сергея М., которого обвиняют в жестоком убийстве 12-летней школьницы. По данным нашего источника, мужчине предъявлены обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера и расправе над несовершеннолетней.
Как указали в региональном управлении СКР, в ходе допроса Сергей дал следователям признательные показания, в подробностях описав обстоятельства совершённого им убийства. За решётку мужчину отправили на 1 месяц и 28 суток.
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Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбудили уголовное дело.
На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилование. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы. Ему предъявили обвинение.
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