Жестокого убийцу 12-летней школьницы из Нижегородской области доставили в суд

Жителя Нижегородской области 49-летнего Сергея М., подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы, доставили в суд. Видео © LIFE

В Балахнинский городской суд доставили 49-летнего Сергея М., которого подозревают в жестоком убийстве 12-летней жительницы Нижегородской области. В распоряжении Лайфа оказались кадры из зала судебных заседаний.

На записи видно, как Сергея сопровождают правоохранители. Журналисты интересуются у мужчины, как ему сегодня спалось. В ответ задержанный не произносит ни слова. Напомним, сегодня Сергею изберут меру пресечения. Накануне в СУ СКР по региону заявили, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.