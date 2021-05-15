Жестокого убийцу 12-летней школьницы из Нижегородской области доставили в суд
Сергею, которого накануне удалось расколоть оперативникам, предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Фото © LIFE
Жителя Нижегородской области 49-летнего Сергея М., подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы, доставили в суд. Видео © LIFE
В Балахнинский городской суд доставили 49-летнего Сергея М., которого подозревают в жестоком убийстве 12-летней жительницы Нижегородской области. В распоряжении Лайфа оказались кадры из зала судебных заседаний.
На записи видно, как Сергея сопровождают правоохранители. Журналисты интересуются у мужчины, как ему сегодня спалось. В ответ задержанный не произносит ни слова. Напомним, сегодня Сергею изберут меру пресечения. Накануне в СУ СКР по региону заявили, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
Родственница предполагаемого убийцы 12-летней школьницы из Нижегородской области рассказала Лайфу о нём
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Сидел в тюрьме за изнасилование: что известно о предполагаемом убийце 12-летней школьницы из Нижегородской области
На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилование. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы.
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