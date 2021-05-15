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Жестокому убийце 12-летней школьницы из Нижегородской области сегодня изберут меру пресечения

Накануне оперативникам удалось расколоть Сергея, и он отказался от версии, что "просто катался на велосипеде" в посёлке, где нашли тело ребёнка.

15 мая, 08:00
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

49-летнему жителю Заволжья Сергею М., задержанному по подозрению в жестоком убийстве 12-летней девочки в посёлке Большое Козино Нижегородской области, сегодня изберут меру пресечения. Об этом Лайфу рассказал источник.

По данным нашего собеседника, заседание пройдёт в Балахнинском городском суде. Накануне в СУ СКР по региону заявили, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Физиономист прочёл лицо насильника из Нижегородской области и объяснил, что подтолкнуло его к расправе над школьницей

Физиономист прочёл лицо насильника из Нижегородской области и объяснил, что подтолкнуло его к расправе над школьницей

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

СК показал кадры задержания убийцы 12-летней девочки в Нижегородской области

СК показал кадры задержания убийцы 12-летней девочки в Нижегородской области

На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилование. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы.

Убийца 12-летней девочки из Нижегородской области на зоне имел кличку Чикатило

Убийца 12-летней девочки из Нижегородской области на зоне имел кличку Чикатило

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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