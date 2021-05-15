Жестокому убийце 12-летней школьницы из Нижегородской области сегодня изберут меру пресечения

49-летнему жителю Заволжья Сергею М., задержанному по подозрению в жестоком убийстве 12-летней девочки в посёлке Большое Козино Нижегородской области, сегодня изберут меру пресечения. Об этом Лайфу рассказал источник.

По данным нашего собеседника, заседание пройдёт в Балахнинском городском суде. Накануне в СУ СКР по региону заявили , что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

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Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".