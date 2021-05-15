"Охотно это сделаем": В Киеве допустили обмен Медведчука на осуждённых в России украинцев
Однако, по словам секретаря украинского СНБО, окончательное решение будет за Владимиром Зеленским.
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Не исключено, что в случае вынесения обвинительного приговора главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку Киев может предложить Москве обменять его на осуждённых в России украинцев. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмен Медведчука на украинцев в РФ. — Прим. Лайфа), то мы охотно это сделаем", — заявил Данилов в эфире телеканала "Украина".
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя арест Виктора Медведчука, указал на отсутствие реакции Запада на зачистку политического поля на Украине. Глава государства также сообщил, что Украину превращают в антипод России.
Лайф уже рассказывал, как в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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