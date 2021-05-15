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"Охотно это сделаем": В Киеве допустили обмен Медведчука на осуждённых в России украинцев

Однако, по словам секретаря украинского СНБО, окончательное решение будет за Владимиром Зеленским.

15 мая, 07:44
<p>Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Не исключено, что в случае вынесения обвинительного приговора главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку Киев может предложить Москве обменять его на осуждённых в России украинцев. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмен Медведчука на украинцев в РФ. — Прим. Лайфа), то мы охотно это сделаем", — заявил Данилов в эфире телеканала "Украина".

"Попыток они не оставят": Эксперт оценил заявление Путина о "зачистке политического поля" Украины

"Попыток они не оставят": Эксперт оценил заявление Путина о "зачистке политического поля" Украины

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя арест Виктора Медведчука, указал на отсутствие реакции Запада на зачистку политического поля на Украине. Глава государства также сообщил, что Украину превращают в антипод России.

На отправленного под домашний арест Медведчука надели электронный браслет

На отправленного под домашний арест Медведчука надели электронный браслет

Лайф уже рассказывал, как в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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