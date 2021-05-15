"Охотно это сделаем": В Киеве допустили обмен Медведчука на осуждённых в России украинцев

Не исключено, что в случае вынесения обвинительного приговора главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку Киев может предложить Москве обменять его на осуждённых в России украинцев. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.