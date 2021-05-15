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В Торжке автобус насмерть сбил четырёхлетнюю девочку, выбежавшую на дорогу

Трагедия произошла на глазах у матери и бабушки погибшего ребёнка, которые по какой-то причине позволили малышке оказаться на проезжей части.

15 мая, 07:11
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/podslushano_torzhok?z=photo-59383031_457275767/album-59383031_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подслушано в Торжке"</a></p>

Фото © VK / "Подслушано в Торжке"

В Торжке Тверской области пассажирский пазик сбил четырёхлетнюю девочку. Как сообщает паблик "Подслушано в Торжке", водитель не заметил выбежавшего на проезжую часть ребёнка.

От удара отлетели в сторону: в Петербурге машина на пешеходном переходе сбила двух детей на самокате — видео

От удара отлетели в сторону: в Петербурге машина на пешеходном переходе сбила двух детей на самокате — видео

Трагедия произошла вечером 14 мая на Ленинградском шоссе. Девочка вместе с матерью и бабушкой шла из магазина. По словам очевидцев, в какой-то момент ребёнок побежал вперёд и выскочил на дорогу. Через мгновение малышка столкнулась с проезжавшим мимо пазиком и попала под заднее колесо маршрутки. От полученных травм девочка скончалась на месте.

"Девочка находилась в сопровождении матери и бабушки. В руках у матери был самокат. Взрослые не обеспечили должного контроля за ребёнком, в результате чего девочка побежала вперёд от взрослых", отметили в региональном УГИБДД.

В ведомстве также напомнили, что родители должны держать за руку маленьких детей при выходе на улицу. Таким образом рядом с проезжей частью обеспечивается контроль за ними и их безопасность. Возбудят ли против родственников погибшей девочки уголовное дело, пока не известно.

В Пермском крае автобус насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе — видео

В Пермском крае автобус насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе — видео

Ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае автобус насмерть сбил ребёнка, который решил пересечь дорогу на велосипеде.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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