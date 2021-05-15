В Торжке автобус насмерть сбил четырёхлетнюю девочку, выбежавшую на дорогу

В Торжке Тверской области пассажирский пазик сбил четырёхлетнюю девочку. Как сообщает паблик "Подслушано в Торжке", водитель не заметил выбежавшего на проезжую часть ребёнка.

Трагедия произошла вечером 14 мая на Ленинградском шоссе. Девочка вместе с матерью и бабушкой шла из магазина. По словам очевидцев, в какой-то момент ребёнок побежал вперёд и выскочил на дорогу. Через мгновение малышка столкнулась с проезжавшим мимо пазиком и попала под заднее колесо маршрутки. От полученных травм девочка скончалась на месте.

"Девочка находилась в сопровождении матери и бабушки. В руках у матери был самокат. Взрослые не обеспечили должного контроля за ребёнком, в результате чего девочка побежала вперёд от взрослых", — отметили в региональном УГИБДД.

В ведомстве также напомнили, что родители должны держать за руку маленьких детей при выходе на улицу. Таким образом рядом с проезжей частью обеспечивается контроль за ними и их безопасность. Возбудят ли против родственников погибшей девочки уголовное дело, пока не известно.