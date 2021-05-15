Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой на Марс космического аппарата "Тяньвэнь-1". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Роскосмос" приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР", — написал глава госкорпорации.

Рогозин также отметил, что в следующем году к Красной планете будет отправлена российско-европейская миссия "Экзомарс". Глава "Роскосмоса" подтвердил настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной.