Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс
Глава "Роскосмоса" отметил, что в следующем году к Красной планете будет отправлена российско-европейская миссия "Экзомарс".
Фото © Twitter / Souverainistes.info
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой на Марс космического аппарата "Тяньвэнь-1". Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Роскосмос" приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР", — написал глава госкорпорации.
Рогозин также отметил, что в следующем году к Красной планете будет отправлена российско-европейская миссия "Экзомарс". Глава "Роскосмоса" подтвердил настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной.
Напомним, Китай запустил марсианский зонд в июле прошлого года. Космический аппарат уже присылал свой первый снимок Красной планеты с расстояния 2,2 миллиона километров, а также видео с орбиты Марса.
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