Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс

Глава "Роскосмоса" отметил, что в следующем году к Красной планете будет отправлена российско-европейская миссия "Экзомарс".

15 мая, 07:03
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Souverainistes_" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Souverainistes.info</a></p>

Фото © Twitter / Souverainistes.info

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой на Марс космического аппарата "Тяньвэнь-1". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Китай впервые посадил зонд на Марсе, и теперь американский ровер там не одинок

Китай впервые посадил зонд на Марсе, и теперь американский ровер там не одинок

"Роскосмос" приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР", — написал глава госкорпорации.

Рогозин также отметил, что в следующем году к Красной планете будет отправлена российско-европейская миссия "Экзомарс". Глава "Роскосмоса" подтвердил настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной.

Вертолёт Ingenuity впервые перелетел на новый "аэродром" на Марсе

Вертолёт Ingenuity впервые перелетел на новый "аэродром" на Марсе

Напомним, Китай запустил марсианский зонд в июле прошлого года. Космический аппарат уже присылал свой первый снимок Красной планеты с расстояния 2,2 миллиона километров, а также видео с орбиты Марса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Китай впервые посадил зонд на Марсе, и теперь американский ровер там не одинок

сегодня в 00:53

В "Роскосмосе" назвали вероятное время падения "бешеной" китайской ракеты

8 мая, 10:39

Скоро таких бурь будет больше: учёный прокомментировал последствия вспышки на Солнце

вчера в 21:52

В Казани вновь эвакуировали несколько школ из-за сообщений о заложенных бомбах

сегодня в 08:29

Белоруссия разместит в России гособлигации на 100 миллиардов рублей

сегодня в 08:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1