На Украине появится новый вид войск
Соответствующее решение единогласно поддержали на заседании СНБО.
Фото © ТАСС / Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о создании национальных кибервойск. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина".
"Это решение поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это", — сказал Данилов.
Он также отметил, что на закрытом заседании СНБО обсуждалось восемь тем, среди них в том числе утверждение стратегии кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности США. Документ устраняет определённые барьеры, мешающие бороться с хакерами. В частности, правительство и частный сектор теперь смогут обмениваться информацией об угрозах в данной области.
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