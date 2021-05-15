На Украине появится новый вид войск

Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о создании национальных кибервойск. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина".

"Это решение поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это", — сказал Данилов.

Он также отметил, что на закрытом заседании СНБО обсуждалось восемь тем, среди них в том числе утверждение стратегии кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.