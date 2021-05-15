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На Украине появится новый вид войск

Соответствующее решение единогласно поддержали на заседании СНБО.

15 мая, 06:24
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о создании национальных кибервойск. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина".

"Это решение поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это", — сказал Данилов.

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Он также отметил, что на закрытом заседании СНБО обсуждалось восемь тем, среди них в том числе утверждение стратегии кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности США. Документ устраняет определённые барьеры, мешающие бороться с хакерами. В частности, правительство и частный сектор теперь смогут обмениваться информацией об угрозах в данной области.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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