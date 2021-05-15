Более 200 ракет за ночь выпустили палестинские радикалы по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа за минувшую ночь выпустили по территории Израиля более двухсот ракет. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа. Система ПРО перехватила более 100 ракет", — указано в сообщении.

Официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман уточнил, что за минувшую ночь израильская авиация уничтожила ракетную установку, с помощью которой палестинские радикалы из ХАМАС обстреливали Иерусалим.

Ранее в ХАМАС уже заявляли о готовности к прекращению огня в секторе Газа. При этом Израиль своего ответа пока не дал.