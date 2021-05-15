Более 200 ракет за ночь выпустили палестинские радикалы по Израилю
Также сообщается о ликвидации ракетной установки, с помощью которой ХАМАС обстреливал Иерусалим.
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Палестинские радикалы из сектора Газа за минувшую ночь выпустили по территории Израиля более двухсот ракет. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
"Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа. Система ПРО перехватила более 100 ракет", — указано в сообщении.
Официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман уточнил, что за минувшую ночь израильская авиация уничтожила ракетную установку, с помощью которой палестинские радикалы из ХАМАС обстреливали Иерусалим.
Ранее в ХАМАС уже заявляли о готовности к прекращению огня в секторе Газа. При этом Израиль своего ответа пока не дал.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. На момент 13 мая со стороны Палестины в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа с 10 мая погибло более 109 человек, ещё 580 пострадали. В еврейском государстве жертвами атак стали семь израильтян, ещё 523 ранены.
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