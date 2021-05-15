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В ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Смоленском пострадало 13 граждан Белоруссии

Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии. Получивших травмы госпитализировали в местную ЦРБ.

15 мая, 07:32

Фото © LIFE

Тринадцать граждан Белоруссии пострадали в ДТП с микроавтобусом под Смоленском. Видео © Соцсети

В Сафоновском районе Смоленской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе М-1 "Беларусь", в результате чего было госпитализировано 13 человек, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии. Отмечается, что микроавтобус перевозил граждан Белоруссии.

"Сегодня утром в Сафоновском районе на 298-м км [трассы] М-1 "Беларусь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находилось 20 человек. По предварительным данным, в результате ДТП пострадало и госпитализировано 13 человек. Все они граждане Республики Беларусь", — сообщили в пресс-службе губернатора области.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Уточняется, что состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести. Два человека, получившие травмы, находятся в тяжёлом состоянии, а ещё один — в крайне тяжёлом. Их всех доставили в Сафоновскую ЦРБ, к оказанию помощи привлекли также специалистов территориального Центра медицины катастроф при региональной клинической больнице.

Очевидцы делятся в соцсетях видео с места аварии. На кадрах видно, что на асфальте на площади нескольких квадратных метров валяются части транспортных средств, а чуть в стороне на боку лежит фура, рядом с которой в похожем состоянии находится микроавтобус.

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Ранее Лайф рассказывал, что микроавтобус и легковушка столкнулись в Красноярском крае, десять человек пострадали. По предварительной информации, 20-летний водитель Nissan не справился с управлением и допустил ДТП. Травмированные доставлены в больницу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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