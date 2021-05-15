В школе, куда перевели учеников казанской гимназии № 175, усилили охрану за счёт Росгвардии. Видео © LIFE

В школе № 174 в Казани, куда временно перевели старшеклассников гимназии № 175, усилили охрану. Об этом Лайфу сообщила заместитель директора учебного заведения по воспитательной работе Резеда Харисова.

"Нам выделили росгвардейцев, которые охраняют нашу школу с семи утра до восьми вечера. Они работают как в школе, так и по периметру территории. Сотрудники Росгвардии провели инструктажи со школьным коллективом, а также ещё раз всё проговорили и отработали с охранниками ЧОПа", — отметила Харисова.

Она также добавила, что учебное заведение оснащено металлоискателем, магнитной плёнкой, тревожными кнопками и 18 камерами. Кроме того, школу охраняет частное охранное предприятие.

По словам заместителя начальника Управления образования Казани Альберта Ахметова, учащиеся девятых и одиннадцатых классов гимназии № 175 продолжат обучение в соседней школе в очном режиме. Такое решение было принято, поскольку впереди у выпускных классов последние звонки, а также итоговая аттестация. Ахметов добавил, что педагогический состав для этих учеников меняться не будет, то есть уроки будут проводить те же учителя.

Ранее Лайф писал, что в колледже, в котором учился устроивший стрельбу Ильназ Галявиев, будут наблюдать за студентами-тихушниками. Подобных учащихся планируется вовлекать в студенческую жизнь и "вытаскивать" из компьютера.