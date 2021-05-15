Госдеп профинансирует "развитие" СМИ и цифровой журналистики в Таджикистане

Госдепартамент США планирует профинансировать программу, направленную на "развитие" средств массовой информации и цифровой журналистики в Таджикистане. Данная инициатива приурочена к празднованию тридцатилетнего юбилея установления американо-таджикских отношений, передаёт телеканал RT.

"Цель проекта — повышение способности профессионалов СМИ эффективно создавать визуальный контент для социальных сетей и телевидения, освещая при этом позитивные истории американо-таджикских отношений", — сказано в описании гранта.

Как указали в Госдепе, из-за ограниченности бюджетов СМИ, действующих в Таджикистане, у локальных журналистов нередко отсутствует возможность освещать события, которые происходят в регионах, отдалённых от места их работы, а также информировать жителей республики о событиях вне крупных городов. В этой связи перечень задач новой инициативы будет включать в себя организацию туров для таджикских журналистов и блогеров за пределы Душанбе с целью освещения действующих или завершившихся проектов помощи стране со стороны американского правительства.

Помимо прочего в программу войдёт создание контента на тему отношений между двумя государствами, а также обучение представителей прессы редактированию фото- и видеоматериалов.

"Основной целевой аудиторией для этих проектов должны быть мужчины и женщины в возрасте от 15 до 35 лет, проживающие в Таджикистане, которые интересуются журналистикой, фотографированием, видеографией и социальными сетями и у которых есть время, чтобы посвятить его обучению и созданию контента", — пояснили во внешнеполитическом ведомстве Штатов.

При этом уточняется, что сумма одного гранта, который может быть выделен на реализацию вышеописанной программы, составит от 20 до 40 тысяч долларов. А подать заявку на получение субсидии смогут коммерческие, некоммерческие, неправительственные организации и организации гражданского общества, учреждённые в Таджикистане.