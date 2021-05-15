В Москве охранник магазина выстрелил в катавшегося на самокате десятилетнего мальчика

На юго-западе столицы охранник одного из продуктовых магазинов выстрелил из сигнального пистолета в десятилетнего мальчика, катавшегося на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", — отметили в ведомстве.

Инцидент произошёл около 23 часов вечера в минувшую пятницу, 14 мая. Мальчик без сопровождения родителей катался около магазина на улице Паустовского. В какой-то момент 21-летний охранник заведения внезапно выстрелил в ребёнка. Что побудило мужчину это сделать, непонятно. По предварительным данным, школьник отделался синяком на руке, для дальнейшего обследования его доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, проверку также проводит и прокуратура города. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем будут оценены и действия матери по исполнению ею обязанностей по воспитанию ребёнка.