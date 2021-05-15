Отец казанского стрелка Галявиева отказался комментировать нападение сына на школу

Мужчина сослался на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, и положил трубку телефона.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".