Отец казанского стрелка Галявиева отказался комментировать нападение сына на школу
Мужчина лишь указал на статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против родственников.
Фото © Объединённая пресс-служба судов Республики Татарстан
Отец казанского стрелка Ильназа Галявиева отказался комментировать поступок сына. Видео © LIFE
Отец Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175, отказался комментировать Лайфу поступок сына и его арест.
Мужчина сослался на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, и положил трубку телефона.
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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".
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