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Отец казанского стрелка Галявиева отказался комментировать нападение сына на школу

Мужчина лишь указал на статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против родственников.

15 мая, 10:16

Фото © Объединённая пресс-служба судов Республики Татарстан

Отец казанского стрелка Ильназа Галявиева отказался комментировать поступок сына. Видео © LIFE

Отец Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175, отказался комментировать Лайфу поступок сына и его арест.

Мужчина сослался на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, и положил трубку телефона.

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"Директор среагировала молниеносно": Отец ученицы казанской гимназии рассказал о первых минутах трагедии

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

"За небесами прячешь свой взгляд": Подруга спела душераздирающую песню про учительницу, заслонившую собой ребёнка при стрельбе в Казани

"За небесами прячешь свой взгляд": Подруга спела душераздирающую песню про учительницу, заслонившую собой ребёнка при стрельбе в Казани

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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