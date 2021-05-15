"Директор среагировала молниеносно": Отец ученицы казанской гимназии рассказал о первых минутах трагедии

Отец ученицы гимназии № 175 в Казани рассказал Лайфу о первых минутах трагедии. Видео © LIFE

Отец ученицы казанской гимназии № 175, где 11 мая бывший ученик открыл огонь, со слов дочери рассказал о том, что происходило в школе во время стрельбы. Мужчина пришёл к учебному заведению, чтобы, как и остальные родители, забрать личные вещи детей из здания. Здесь в десятом классе учится его дочь, она не пострадала при нападении.

"То, что произошёл взрыв, они не сразу поняли. У них пыль поднялась на втором этаже (взрывное устройство было приведено в действие на первом этаже. — Прим. Лайфа). Потом уже начались выстрелы. Далее директор школы срочно объявила по громкоговорителю, чтобы все закрыли двери на ключ. Директор среагировала молниеносно, за это ей огромное спасибо", — отметил Марат.

К слову, сегодня впервые после случившегося дети вместе со своими родителями вернулись в гимназию, чтобы забрать оставшиеся там вещи. Брошенные в день трагедии рюкзаки и верхнюю одежду учителя выносят в школьный двор. По словам собеседника Лайфа, все вещи дочки ему передали в ценности и сохранности.

Школьники гимназии № 175 вернутся к учёбе только в понедельник. Ученики девятых и одиннадцатых классов будут учиться в соседних школах № 174 и № 171. Что касается тех, кто учится в не выпускных классах, — им могут предложить уже сейчас завершить учебный год, сообщили в мэрии города.

Ранее Лайф писал, что в школе, куда перевели учеников казанской гимназии № 175, усилили охрану за счёт Росгвардии. Также сообщается, что учебное заведение оснащено металлоискателем, магнитной плёнкой, тревожными кнопками и 18 камерами.