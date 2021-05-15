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В США назвали главную ошибку стратегии Вашингтона против Москвы и Пекина

Конфронтационная политика Байдена по отношению к России не вызывает удивления. А надежды аналитиков на сближение с Китаем с приходом нового президента не оправдались.

15 мая, 09:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и Китай, и это в итоге позволит им противостоять Вашингтону. Об этом сообщает The National Interest.

По словам автора статьи, конфронтационная позиция администрации президента Джо Байдена по отношению к РФ не вызывает удивления — ещё до вступления в должность главы государства он совместно с коллегами-демократами продвигал теорию заговора о том, что Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Америки. Оказавшись во главе страны, Байден только усилил напряжённость между двумя государствами, а его заявление о желании встретиться с президентом России не изменило существенно сложившуюся ситуацию.

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Автор статьи также отмечает, что политический курс Вашингтона в отношении Пекина остался практически прежним, несмотря на ожидания аналитиков. Кроме того, не оправдались и надежды на проведение более примирительной политики. США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань и остаются привержены намерению защищать контроль Японии над спорными островами Сенкаку.

По мнению обозревателя, неспособность администрации Байдена расставлять приоритеты увеличивает риски для США. В частности, продолжение текущей американской политики лишь способствует сближению Москвы и Пекина. Они расширяют дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество, что позволит двум странам противостоять доминированию Америки в мировой политике.

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Ранее Лайф рассказывал, что Пентагон предупредил Испанию о растущем влиянии России в Африке. По мнению Вашингтона, роль Москвы может быть "потенциально дестабилизирующей", однако поводы для таких опасений не раскрываются.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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