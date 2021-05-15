В США назвали главную ошибку стратегии Вашингтона против Москвы и Пекина

Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и Китай, и это в итоге позволит им противостоять Вашингтону. Об этом сообщает The National Interest.

По словам автора статьи, конфронтационная позиция администрации президента Джо Байдена по отношению к РФ не вызывает удивления — ещё до вступления в должность главы государства он совместно с коллегами-демократами продвигал теорию заговора о том, что Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Америки. Оказавшись во главе страны, Байден только усилил напряжённость между двумя государствами, а его заявление о желании встретиться с президентом России не изменило существенно сложившуюся ситуацию.

Автор статьи также отмечает, что политический курс Вашингтона в отношении Пекина остался практически прежним, несмотря на ожидания аналитиков. Кроме того, не оправдались и надежды на проведение более примирительной политики. США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань и остаются привержены намерению защищать контроль Японии над спорными островами Сенкаку.

По мнению обозревателя, неспособность администрации Байдена расставлять приоритеты увеличивает риски для США. В частности, продолжение текущей американской политики лишь способствует сближению Москвы и Пекина. Они расширяют дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество, что позволит двум странам противостоять доминированию Америки в мировой политике.