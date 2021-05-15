"Роскосмос" организует поездку на Байконур для пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
Глава госкорпорации Рогозин пожелал детям скорейшего выздоровления.
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Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пообещал организовать для детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175, поездку на Байконур для наблюдения за стартом ракеты.
"После того как дети окончательно поправятся, организуем их поездку в сопровождении учителей и родителей на космодром Байконур для наблюдения за стартом ракеты космического назначения", — написал глава госкорпорации в своём телеграм-канале.
Рогозин также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".
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