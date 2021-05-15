"Роскосмос" организует поездку на Байконур для пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пообещал организовать для детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175, поездку на Байконур для наблюдения за стартом ракеты.

"После того как дети окончательно поправятся, организуем их поездку в сопровождении учителей и родителей на космодром Байконур для наблюдения за стартом ракеты космического назначения", — написал глава госкорпорации в своём телеграм-канале.

Рогозин также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.