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Названа страна, открытие которой может снизить стоимость отдыха в Сочи и Крыму

Сейчас количество рейсов по этому зарубежному направлению ограничено.

15 мая, 09:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские путешественники и турагентства готовы к расширению авиасообщения в балканском направлении. Список наиболее желанных стран возглавляет Болгария, открытие которой может охладить цены на отдых на российских курортах, таких как Сочи и Крым. Об этом сообщил URA.ru президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Открытие Болгарии может снять ненужный ажиотаж с российских черноморских направлений — Краснодарского края и Крыма. Там уже предельные цены и в ряде отелей овербукинг, туристам не подтверждают заселение. Необходимо этот градус понизить", — сказал Мальцев.

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При этом известно, что пока Балканы ещё не открыты полностью. Несмотря на снятие ограничений по количеству туристов в Греции и Черногории, число рейсов на полуостров сейчас сокращено.

"Мы будем дожидаться балканского направления и снятия ограничения по направлениям Хорватия, Черногория и Болгария — это ключевые страны. Наша туристическая общественность и наши болгарские партнёры к этому тоже готовы. Нам хватит от недели до десяти дней с момента снятия ограничений до момента, когда самолёты окажутся в воздухе", — добавил Мальцев.

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По словам президента Уральской ассоциации туризма, открытия Болгарии ожидают не только обычные туристы, но и владельцы недвижимости на Балканах. По словам Мальцева, речь идёт не менее чем о 250 тысячах граждан РФ.

Лайф писал, что россияне смогут получить визы в Болгарию не ранее 17 мая. Однако позднее в МИД страны заявили, что эта информация "не соответствует истине".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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