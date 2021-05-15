Названа страна, открытие которой может снизить стоимость отдыха в Сочи и Крыму

Российские путешественники и турагентства готовы к расширению авиасообщения в балканском направлении. Список наиболее желанных стран возглавляет Болгария, открытие которой может охладить цены на отдых на российских курортах, таких как Сочи и Крым. Об этом сообщил URA.ru президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Открытие Болгарии может снять ненужный ажиотаж с российских черноморских направлений — Краснодарского края и Крыма. Там уже предельные цены и в ряде отелей овербукинг, туристам не подтверждают заселение. Необходимо этот градус понизить", — сказал Мальцев.

При этом известно, что пока Балканы ещё не открыты полностью. Несмотря на снятие ограничений по количеству туристов в Греции и Черногории, число рейсов на полуостров сейчас сокращено.

"Мы будем дожидаться балканского направления и снятия ограничения по направлениям Хорватия, Черногория и Болгария — это ключевые страны. Наша туристическая общественность и наши болгарские партнёры к этому тоже готовы. Нам хватит от недели до десяти дней с момента снятия ограничений до момента, когда самолёты окажутся в воздухе", — добавил Мальцев.

По словам президента Уральской ассоциации туризма, открытия Болгарии ожидают не только обычные туристы, но и владельцы недвижимости на Балканах. По словам Мальцева, речь идёт не менее чем о 250 тысячах граждан РФ.