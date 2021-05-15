В России за сутки выявили 8790 случаев коронавируса
От инфекции за 24 часа оправилось 9866 человек, это максимум с 15 апреля.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
В России за минувшие сутки выявлено 8790 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 17% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9866 человек, что является максимумом с 15 апреля, скончалось 364. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 4 931 691 случай заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 547 500 человек. За весь период в России умерло 115 480 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Накануне врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что рост заболеваемости коронавирусом говорит о начале третьей волны пандемии в России. Он призвал граждан РФ сделать прививку от ковида, отметив, что на примере других стран видно, что маски и локдауны не спасают от пандемии. Слова Мясникова в беседе с Лайфом оценил вирусолог Анатолий Альтштейн.
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