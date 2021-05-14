В Российском Красном Кресте рассказали о работе во время пандемии
Задачей организации назвали "закрытие пробелов" которые могут появиться в работе органов власти, экстренных служб.
Фото © redcross.ru
Российский Красный Крест регулярно оказывал помощь российским гражданам, государственным органам и учреждениям помощь во время пандемии. Как подчеркнул и. о. главы делегации регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдавии Александр Мордовин, для этого организация тесно взаимодействует с различными структурами.
"Мы поддерживаем расширение партнерства, применение новых технологий, в том числе, бизнес-моделей. Что касается пандемии, то хочу сказать, что вызов, с которым столкнулось человечество, подчеркнул, что национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца могут выполнять свою роль. Роль заключается в том, чтобы закрывать пробелы органов госвласти, учреждений здравоохранения, ЧС во время пандемии", – приводит "Взгляд" слова Мордовина.
Например, при участии РКК была организована акция, в ходе которой с продажи товаров в одной из торговых сетей один рубль направлялся на покупку средство индивидуальной защиты для медицинских учреждений.
Напомним, что президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию вновь призвал граждан страны пройти вакцинацию от коронавируса. Российский лидер заявил, что всегда был уверен в том, что страна сможет справиться с пандемией коронавируса. Он отметил, что граждане, общество и государство действовали ответственно и солидарно. И благодаря сплочённости удалось сработать на опережение.
Комментариев: 0