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В Российском Красном Кресте рассказали о работе во время пандемии

Задачей организации назвали "закрытие пробелов" которые могут появиться в работе органов власти, экстренных служб.

14 мая, 22:03
<p>Фото © redcross.ru</p>

Фото © redcross.ru

Российский Красный Крест регулярно оказывал помощь российским гражданам, государственным органам и учреждениям помощь во время пандемии. Как подчеркнул и. о. главы делегации регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдавии Александр Мордовин, для этого организация тесно взаимодействует с различными структурами.

"Мы поддерживаем расширение партнерства, применение новых технологий, в том числе, бизнес-моделей. Что касается пандемии, то хочу сказать, что вызов, с которым столкнулось человечество, подчеркнул, что национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца могут выполнять свою роль. Роль заключается в том, чтобы закрывать пробелы органов госвласти, учреждений здравоохранения, ЧС во время пандемии", – приводит "Взгляд" слова Мордовина.

Например, при участии РКК была организована акция, в ходе которой с продажи товаров в одной из торговых сетей один рубль направлялся на покупку средство индивидуальной защиты для медицинских учреждений.

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Напомним, что президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию вновь призвал граждан страны пройти вакцинацию от коронавируса. Российский лидер заявил, что всегда был уверен в том, что страна сможет справиться с пандемией коронавируса. Он отметил, что граждане, общество и государство действовали ответственно и солидарно. И благодаря сплочённости удалось сработать на опережение.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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