В Российском Красном Кресте рассказали о работе во время пандемии

Российский Красный Крест регулярно оказывал помощь российским гражданам, государственным органам и учреждениям помощь во время пандемии. Как подчеркнул и. о. главы делегации регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдавии Александр Мордовин, для этого организация тесно взаимодействует с различными структурами.

"Мы поддерживаем расширение партнерства, применение новых технологий, в том числе, бизнес-моделей. Что касается пандемии, то хочу сказать, что вызов, с которым столкнулось человечество, подчеркнул, что национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца могут выполнять свою роль. Роль заключается в том, чтобы закрывать пробелы органов госвласти, учреждений здравоохранения, ЧС во время пандемии", – приводит "Взгляд" слова Мордовина.