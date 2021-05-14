Скоро таких бурь будет больше: учёный прокомментировал последствия вспышки на Солнце

Вспышка, произошедшая ранее на Солнце, относится к третьему из пяти возможных рангов. Об этом рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин. По его словам, вероятность того, что могла "выключиться" космическая техника, достаточно маленькая.

"Был зарегистрирован выброс плазмы в центральной части видимого солнечного диска в сторону Земли. Но это событие было зарегистрировано вне активной области — чаще всего такие выбросы слабее. И поскольку выброс был импульсным, то ожидаемое нарушение связи было коротким и произошло в области высоких широт. На среднеширотной части — в Москве и ниже — прерывания связи были маловероятны", — приводит слова эксперта телеканал "Звезда".

По словам Абунина, маловероятно, что это событие могло вывести из строя космические аппараты. Оно было рядовым, через 3–4 года такие бури будут происходить гораздо чаще.