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Правительство РФ одобрило схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года

В них конкретизируется целевое видение перспективной эволюции, заложенное в Энергетической стратегии РФ.

15 мая, 09:27
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Правительство России утвердило проекты генеральных схем развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года. Как сообщается в пресс-релизе на сайте кабмина, решение было принято в ходе заседания 13 апреля.

Как уточняется, целью разработки документов является определение экономически обоснованных направлений развития нефтяной и газовой отраслей. Это поможет обеспечить существующих и перспективных потребителей надёжным газоснабжением, выполнить обязательства по межправительственным соглашениям и заключённым контрактам на поставку природного газа, реализовать мероприятия по расширению новых экономически эффективных поставок газа на внешний рынок.

В частности, в схемах конкретизируется целевое видение перспективного развития отраслей, заложенное в Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года. Она была утверждена распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 года.

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Напомним, ранее Правительство РФ утвердило дорожную карту по газификации регионов. Её суть в том, что предполагается введение института единого оператора в каждом субъекте. Это позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры данных сетей.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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