Правительство РФ одобрило схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года

Правительство России утвердило проекты генеральных схем развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года. Как сообщается в пресс-релизе на сайте кабмина, решение было принято в ходе заседания 13 апреля.

Как уточняется, целью разработки документов является определение экономически обоснованных направлений развития нефтяной и газовой отраслей. Это поможет обеспечить существующих и перспективных потребителей надёжным газоснабжением, выполнить обязательства по межправительственным соглашениям и заключённым контрактам на поставку природного газа, реализовать мероприятия по расширению новых экономически эффективных поставок газа на внешний рынок.

В частности, в схемах конкретизируется целевое видение перспективного развития отраслей, заложенное в Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года. Она была утверждена распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 года.