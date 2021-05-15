В Казани вновь эвакуировали несколько школ из-за сообщений о заложенных бомбах
Соответствующие угрозы поступили на адреса шести образовательных учреждений города. Всех детей вывели из зданий.
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В Казани вновь эвакуировали несколько школ после сообщений о заложенных бомбах, передаёт телеграм-канал Mash Iptash.
По данным СМИ, сообщения о минировании поступили в школы № 18 и № 169, гимназии № 7, № 122 и № 171, лицей Иннополис. Всех детей и сотрудников вывели из зданий.
Накануне Лайф сообщал, что в Казани эвакуировали одну из гимназий после сообщений о заложенной взрывчатке. Из здания школы вывели 95 детей. На месте работали сотрудники полиции, скорая помощь и кинологи с собаками. Информация о заложенной взрывчатке впоследствии не подтвердилась.
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