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В Казани вновь эвакуировали несколько школ из-за сообщений о заложенных бомбах

Соответствующие угрозы поступили на адреса шести образовательных учреждений города. Всех детей вывели из зданий.

15 мая, 08:29
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mash_iptash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Iptash</a></p>

Фото © Telegram / Mash Iptash

В Казани вновь эвакуировали несколько школ после сообщений о заложенных бомбах, передаёт телеграм-канал Mash Iptash.

По данным СМИ, сообщения о минировании поступили в школы № 18 и № 169, гимназии № 7, № 122 и № 171, лицей Иннополис. Всех детей и сотрудников вывели из зданий.

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Накануне Лайф сообщал, что в Казани эвакуировали одну из гимназий после сообщений о заложенной взрывчатке. Из здания школы вывели 95 детей. На месте работали сотрудники полиции, скорая помощь и кинологи с собаками. Информация о заложенной взрывчатке впоследствии не подтвердилась.

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Ранее Лайф рассказывал о стрельбе в казанской гимназии № 175, которая произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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