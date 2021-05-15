"За небесами прячешь свой взгляд": Подруга спела душераздирающую песню про учительницу, заслонившую собой ребёнка при стрельбе в Казани

Подруга спела трогательную песню про убитую в казанской гимназии учительницу Эльвиру Игнатьеву. Видео © Instagram

Певица и автор песен Альфина спела и записала на видео трогательную песню о своей школьной подруге — погибшей при стрельбе в казанской гимназии 26-летней учительнице Эльвире Игнатьевой. Роликом девушка поделилась с подписчиками в "Инстаграме".

"Я не слышала эту песню со школьных времён. Она заиграла в моей голове в день, когда всё произошло", — написала в посте Альфина.

"За небесами ты прячешь свой взгляд, за островами оставила клад. Из детских слёз, из печалей и снов с нами твоя любовь", — поёт Альфина.

Певица рассказала, что в школьные годы они с Игнатьевой пели в вокальном трио под названием "Свит гёрлс". Девушки вместе разучивали песни, выступали и ходили в музыкальную школу. По словам Альфины, в то время по Интернету ходило вирусное видео под эту самую песню о некой девочке, которая умерла от рака.

"Мы слушали её и сильно грустили. Кто бы мог подумать, что сегодня я буду скорбеть под неё по своей Игн", — добавила девушка.