В Израиле сообщили о перехвате беспилотника со взрывчаткой на границе с сектором Газа
По еврейскому государству со стороны палестинских военных с 10 мая было выпущено 2,3 тысячи ракет.
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В Израиле система ПВО "Железный купол" перехватила начинённый взрывчаткой беспилотный летательный аппарат, который залетел на территорию государства из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.
"Некоторое время назад система "Железный купол" перехватила БПЛА со взрывчаткой, который прилетел из сектора Газа на территорию Израиля. ВВС Израиля отслеживали БПЛА до момента его перехвата", — говорится в сегодняшнем заявлении военных.
Как уточнили в пресс-службе армии Израиля, за шесть дней конфликта со стороны сектора Газа по еврейскому государству было выпущено не менее 2,3 тысячи ракет. Около тысячи из них удалось перехватить благодаря системе "Железный купол".
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. На момент 13 мая со стороны Палестины в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа с 10 мая погибло более 109 человек, ещё 580 пострадали. В еврейском государстве жертвами атак стали семь израильтян, ещё 523 ранены.
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