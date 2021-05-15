В Израиле сообщили о перехвате беспилотника со взрывчаткой на границе с сектором Газа

В Израиле система ПВО "Железный купол" перехватила начинённый взрывчаткой беспилотный летательный аппарат, который залетел на территорию государства из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.

"Некоторое время назад система "Железный купол" перехватила БПЛА со взрывчаткой, который прилетел из сектора Газа на территорию Израиля. ВВС Израиля отслеживали БПЛА до момента его перехвата", — говорится в сегодняшнем заявлении военных.

Как уточнили в пресс-службе армии Израиля, за шесть дней конфликта со стороны сектора Газа по еврейскому государству было выпущено не менее 2,3 тысячи ракет. Около тысячи из них удалось перехватить благодаря системе "Железный купол".