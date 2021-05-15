Глава Татарстана поручил жёстко пресекать попытки героизации казанского стрелка Галявиева в Сети
Таким образом интернет-ресурсы побуждают людей к совершению аналогичных действий, считает президент республики.
Рустам Минниханов. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам жёстко пресекать любые попытки героизации устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева со стороны интернет-ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Сегодня Минниханов провёл координационное совещание с местными правоохранительными органами, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в учебных заведениях. Ранее на заседании антитеррористической комиссии республики президент региона принял решение об организации проверок в школах Татарстана. Полицейские дошли до каждой из них, также были усилены меры безопасности.
"В ходе совещания президенту доложили о выявлении в Интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни. Такая накрученная популярность, по убеждению президента, крайне опасна. Рустам Минниханов обратил внимание правоохранителей на необходимость жёстко пресекать такие действия", — сказано в сообщении пресс-службы.
Как отметил глава республики, на фоне общей трагедии упомянутые интернет-ресурсы подобными публикациями не просто отказываются осуждать жестокое преступление, совершённое Галявиевым, а побуждают людей к совершению аналогичных действий. В связи с этим все попытки романтизации убийцы из Казани должны находиться под особым надзором правоохранителей, подчеркнул Минниханов.
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Напомним, стрельба в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".
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