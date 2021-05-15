Глава Татарстана поручил жёстко пресекать попытки героизации казанского стрелка Галявиева в Сети

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам жёстко пресекать любые попытки героизации устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева со стороны интернет-ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сегодня Минниханов провёл координационное совещание с местными правоохранительными органами, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в учебных заведениях. Ранее на заседании антитеррористической комиссии республики президент региона принял решение об организации проверок в школах Татарстана. Полицейские дошли до каждой из них, также были усилены меры безопасности.

"В ходе совещания президенту доложили о выявлении в Интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни. Такая накрученная популярность, по убеждению президента, крайне опасна. Рустам Минниханов обратил внимание правоохранителей на необходимость жёстко пресекать такие действия", — сказано в сообщении пресс-службы.