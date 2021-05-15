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Глава Татарстана поручил жёстко пресекать попытки героизации казанского стрелка Галявиева в Сети

Таким образом интернет-ресурсы побуждают людей к совершению аналогичных действий, считает президент республики.

15 мая, 10:37
<p>Рустам Минниханов. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Рустам Минниханов. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам жёстко пресекать любые попытки героизации устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева со стороны интернет-ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сегодня Минниханов провёл координационное совещание с местными правоохранительными органами, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в учебных заведениях. Ранее на заседании антитеррористической комиссии республики президент региона принял решение об организации проверок в школах Татарстана. Полицейские дошли до каждой из них, также были усилены меры безопасности.

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"В ходе совещания президенту доложили о выявлении в Интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни. Такая накрученная популярность, по убеждению президента, крайне опасна. Рустам Минниханов обратил внимание правоохранителей на необходимость жёстко пресекать такие действия", — сказано в сообщении пресс-службы.

Как отметил глава республики, на фоне общей трагедии упомянутые интернет-ресурсы подобными публикациями не просто отказываются осуждать жестокое преступление, совершённое Галявиевым, а побуждают людей к совершению аналогичных действий. В связи с этим все попытки романтизации убийцы из Казани должны находиться под особым надзором правоохранителей, подчеркнул Минниханов.

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Напомним, стрельба в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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