Число жертв обстрелов Израилем сектора Газа увеличилось до 139

Как минимум 139 человек, включая 39 несовершеннолетних, погибли, а более одной тысячи пострадали в результате обстрелов сектора Газа Израилем, которые продолжаются с вечера 10 мая. Об этом сообщает местный Минздрав, заявление которого приводит радиостанция Saut Al-Aqsa.

"139 человек погибли, среди них оказались 39 несовершеннолетних лиц и 22 женщины, ещё более одной тысячи получили ранения различной степени тяжести вследствие израильской агрессии", — сказано в сообщении ведомства.