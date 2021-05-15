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Число жертв обстрелов Израилем сектора Газа увеличилось до 139

Среди погибших 39 детей и 22 женщины. Пострадало в общей сложности более тысячи человек.

15 мая, 10:27

Фото © ТАСС / АР / Hatem Moussa

Как минимум 139 человек, включая 39 несовершеннолетних, погибли, а более одной тысячи пострадали в результате обстрелов сектора Газа Израилем, которые продолжаются с вечера 10 мая. Об этом сообщает местный Минздрав, заявление которого приводит радиостанция Saut Al-Aqsa.

"139 человек погибли, среди них оказались 39 несовершеннолетних лиц и 22 женщины, ещё более одной тысячи получили ранения различной степени тяжести вследствие израильской агрессии", — сказано в сообщении ведомства.

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Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.

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В Израиле сообщили о перехвате беспилотника со взрывчаткой на границе с сектором Газа

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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