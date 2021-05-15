"Нам теперь партнёрами их называть?": В Госдуме оценили опасения Климкина из-за слов Путина об Украине как об "анти-России"

Вместо очередных громких выпадов Киев лучше бы обозначил свою готовность к конструктивному диалогу с Москвой, отметил депутат.