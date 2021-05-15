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"Нам теперь партнёрами их называть?": В Госдуме оценили опасения Климкина из-за слов Путина об Украине как об "анти-России"

Вместо очередных громких выпадов Киев лучше бы обозначил свою готовность к конструктивному диалогу с Москвой, отметил депутат.

15 мая, 11:12
<p>Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото © ТАСС / ZUMA

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-главы украинского МИД Павла Климкина, который выразил опасения в связи со словами российского лидера Владимира Путина о том, что Незалежную превращают в "антипод" России.

"Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь партнёрами их называть?" — сказал парламентарий в беседе с RT.

Путин заявил, что Украину превращают в антипод России

Путин заявил, что Украину превращают в антипод России

По убеждению депутата, последние несколько лет украинские политики пугают весь мир заявлениями о возможных жёстких мерах со стороны России. По его словам, вместо этого Киев лучше бы обозначил свою готовность к конструктивному диалогу с Москвой. "Нам есть о чём поговорить, и в этом разговоре можно было бы убрать те проблемы, которые не решаются уже семь лет", — добавил Бальбек.

Ранее Лайф рассказывал, что Киев заинтересован провести встречу Путина и Зеленского как можно быстрее. На Украине утверждают, что процесс согласования условий переговоров продолжается, но детали озвучивать пока рано.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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