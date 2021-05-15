Связал штанами и приказал лежать тихо: Лайф узнал детали жестокого убийства 12-летней девочки под Нижним Новгородом

Житель Заволжья Сергей М., подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в посёлке Большое Козино Нижегородской области, увидел свою жертву случайно, когда заехал на велосипеде в лесополосу. Заметив школьницу, мужчина захотел её изнасиловать, для чего и напал. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник сразу закрыл школьнице рот одной рукой, а другой схватил, чтобы она не вырвалась. Девочка начала кричать и брыкаться, тогда Сергей достал нож, который всегда был прикреплён к велосипеду, чтобы напугать жертву. После этого несовершеннолетняя успокоилась и не предпринимала попыток спастись. Мужчина отвёл её в густые кусты, где приказал снять штаны, которые решил использовать как путы. Одной штаниной злоумышленник завязал школьнице рот, а другой связал руки. После этого он заставил девочку лечь на землю и вести себя тихо, рассказал наш собеседник.

Оставив жертву, Сергей направился в сторону велосипеда, стоявшего на тропинке. В этот момент девочке удалось избавиться от пут, и она попыталась сбежать, однако злоумышленник успел её догнать. Второй раз мужчина не стал связывать школьницу. Он приказал ей лечь на землю и стал трогать грудь и половые органы. По словам источника, совершить половой акт у Сергея не получилось из-за эректильной дисфункции.

Злоумышленник испугался, что школьница расскажет кому-нибудь о нападении и домогательствах, поэтому схватил нож и три раза ударил её в область шеи, а после убежал. Мужчина скрылся с места происшествия на велосипеде, проезжая мимо леса, он выбросил орудие убийства.