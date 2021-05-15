Связал штанами и приказал лежать тихо: Лайф узнал детали жестокого убийства 12-летней девочки под Нижним Новгородом
В определённый момент у школьницы получилось освободиться от пут, она попыталась сбежать. Однако преступнику удалось догнать жертву.
На месте убийства школьницы. Фото © LIFE
Житель Заволжья Сергей М., подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в посёлке Большое Козино Нижегородской области, увидел свою жертву случайно, когда заехал на велосипеде в лесополосу. Заметив школьницу, мужчина захотел её изнасиловать, для чего и напал. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Злоумышленник сразу закрыл школьнице рот одной рукой, а другой схватил, чтобы она не вырвалась. Девочка начала кричать и брыкаться, тогда Сергей достал нож, который всегда был прикреплён к велосипеду, чтобы напугать жертву. После этого несовершеннолетняя успокоилась и не предпринимала попыток спастись. Мужчина отвёл её в густые кусты, где приказал снять штаны, которые решил использовать как путы. Одной штаниной злоумышленник завязал школьнице рот, а другой связал руки. После этого он заставил девочку лечь на землю и вести себя тихо, рассказал наш собеседник.
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Оставив жертву, Сергей направился в сторону велосипеда, стоявшего на тропинке. В этот момент девочке удалось избавиться от пут, и она попыталась сбежать, однако злоумышленник успел её догнать. Второй раз мужчина не стал связывать школьницу. Он приказал ей лечь на землю и стал трогать грудь и половые органы. По словам источника, совершить половой акт у Сергея не получилось из-за эректильной дисфункции.
Злоумышленник испугался, что школьница расскажет кому-нибудь о нападении и домогательствах, поэтому схватил нож и три раза ударил её в область шеи, а после убежал. Мужчина скрылся с места происшествия на велосипеде, проезжая мимо леса, он выбросил орудие убийства.
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Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилование. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы.
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