На Урале депутата вместе с сыном арестовали по обвинению в убийстве

В Свердловской области на два месяца арестовали депутата гордумы Артёмовского городского округа Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа. Как сообщает сайт kp.ru, им предъявлено обвинение по статье "Убийство".

По версии следствия, Виноградовы убили человека 18 лет назад, в 2003 году. О деталях инцидента пока не сообщается, однако уже известно, что ближайшие два месяца обвиняемые родственники проведут в СИЗО.

В Свердловском отделении "Единой России" уже подтвердили факт ареста Геннадия Виноградова. В связи с этим было принято решение о приостановке членства депутата в партии.

"Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда. Мы будем следить за развитием ситуации", — пояснили в организации, добавив, что дальнейшие действия будут зависеть от исхода суда.