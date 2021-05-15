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На Урале депутата вместе с сыном арестовали по обвинению в убийстве

Оно было совершено ещё 18 лет назад. Ближайшие недели родственники проведут в следственном изоляторе.

15 мая, 12:01
<p>Геннадий Виноградов. Фото © <a href="https://ideputat.er.ru/user/157368" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Проект "Избиратель. Депутат"</a></p>

Геннадий Виноградов. Фото © Проект "Избиратель. Депутат"

В Свердловской области на два месяца арестовали депутата гордумы Артёмовского городского округа Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа. Как сообщает сайт kp.ru, им предъявлено обвинение по статье "Убийство".

По версии следствия, Виноградовы убили человека 18 лет назад, в 2003 году. О деталях инцидента пока не сообщается, однако уже известно, что ближайшие два месяца обвиняемые родственники проведут в СИЗО.

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В Свердловском отделении "Единой России" уже подтвердили факт ареста Геннадия Виноградова. В связи с этим было принято решение о приостановке членства депутата в партии.

"Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда. Мы будем следить за развитием ситуации", — пояснили в организации, добавив, что дальнейшие действия будут зависеть от исхода суда.

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Ранее Лайф рассказывал, что во Владивостоке арестовали женщину, убившую мужа и двух пятилетних детей. Перед жестокой расправой она оставила в квартире записку, в которой рассказала, что муж изменял и всячески измывался над ней.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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