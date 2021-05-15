Эксперт оценил развитие ситуации с новой политикой конфиденциальности WhatsApp

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал вступление в силу обновлённого пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

Эксперт отметил, что с сегодняшнего дня у пользователей появится так называемое неотклоняемое уведомление о вступлении в силу новой политики конфиденциальности. Принимать новые условия или нет, это личное дело каждого. Однако, по мнению Зыкова, большинство пользователей "автоматом согласятся" с предлагаемыми правилами.

По словам специалиста, изменений в других мессенджерах ждать не стоит. Он объяснил, что компания Facebook стремится к максимальной монетизации всех данных, при этом основной товар — сам пользователь, которого соцсеть "продаёт" рекламодателям. И до недавнего времени сделать подобное с WhatsApp не получалось. Зыков также добавил, что, соглашаясь с новой политикой, нужно понимать, что если вдруг вы будете отключены от мессенджера, то добиться справедливости и потребовать восстановить ваш аккаунт "будет негде и такой возможности в принципе не будет".

"Нужно понимать риски, которые на сегодняшний день существуют при использовании иностранных платформ от Facebook", — заключил Зыков.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил: несмотря на то что Facebook является больше частной компанией, чем государственной, заметно, что власти США оказывают на неё влияние. В беседе с телеканалом "360" он указал, что частная компания, продавая свой продукт, может в своей политике устанавливать любые правила, не противоречащие законам той или иной страны. С каждым годом, уточнил депутат, эти правила становятся всё жёстче и жёстче, а пользователи практически дают согласие на слежку за собой.

"Фактически эти компании превращаются в пособников крупных государственных органов США, которые занимаются сбором, анализом и слежкой за гражданами всего мира", — добавил Свинцов.