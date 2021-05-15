Власти Татарстана представят список учителей, проявивших героизм во время стрельбы в гимназии
В ближайшее время он появится в Сети, отметили в Минобразования и науки республики.
Стихийный мемориал у казанской гимназии № 175, где в результате стрельбы 11 мая погибло 9 человек. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Власти Татарстана готовят список педагогов и других сотрудников казанской гимназии № 175, которые проявили героизм и мужество во время вооружённого нападения на учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.
"Список пока не готов. На сайте нашем, в соцсетях мы разместим эти списки в ближайшее время. Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть", — пояснили ТАСС в ведомстве.
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Ранее президент России Владимир Путин, комментируя трагедию в Казани, предложил представить к государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии № 175. Глава государства отметил, что, несмотря на обстоятельства, работники школы действовали мужественно, героически и профессионально. Путин также особо отметил героизм педагога английского языка Эльвиры Игнатьевой, которая закрыла своим телом ребёнка.
Напомним, стрельба в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".
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