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Власти Татарстана представят список учителей, проявивших героизм во время стрельбы в гимназии

В ближайшее время он появится в Сети, отметили в Минобразования и науки республики.

15 мая, 12:36
<p>Стихийный мемориал у казанской гимназии № 175, где в результате стрельбы 11 мая погибло 9 человек. Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Стихийный мемориал у казанской гимназии № 175, где в результате стрельбы 11 мая погибло 9 человек. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Власти Татарстана готовят список педагогов и других сотрудников казанской гимназии № 175, которые проявили героизм и мужество во время вооружённого нападения на учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"Список пока не готов. На сайте нашем, в соцсетях мы разместим эти списки в ближайшее время. Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть", — пояснили ТАСС в ведомстве.

"За небесами прячешь свой взгляд": Подруга спела душераздирающую песню про учительницу, заслонившую собой ребёнка при стрельбе в Казани

"За небесами прячешь свой взгляд": Подруга спела душераздирающую песню про учительницу, заслонившую собой ребёнка при стрельбе в Казани

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя трагедию в Казани, предложил представить к государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии № 175. Глава государства отметил, что, несмотря на обстоятельства, работники школы действовали мужественно, героически и профессионально. Путин также особо отметил героизм педагога английского языка Эльвиры Игнатьевой, которая закрыла своим телом ребёнка.

Напомним, стрельба в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".


"Директор среагировала молниеносно": Отец ученицы казанской гимназии рассказал о первых минутах трагедии

"Директор среагировала молниеносно": Отец ученицы казанской гимназии рассказал о первых минутах трагедии

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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