Власти Татарстана представят список учителей, проявивших героизм во время стрельбы в гимназии

Власти Татарстана готовят список педагогов и других сотрудников казанской гимназии № 175, которые проявили героизм и мужество во время вооружённого нападения на учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"Список пока не готов. На сайте нашем, в соцсетях мы разместим эти списки в ближайшее время. Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть", — пояснили ТАСС в ведомстве.