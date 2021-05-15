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Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину "Спутник лайт"

Это позволит ускорить процесс вакцинации и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

15 мая, 13:15
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину "Спутник лайт". Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, говорится в сообщении в телеграм-канале "Спутник V".

"Разрешение на применение вакцины "Спутник лайт" последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей", — указал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что регистрация препарата позволит ускорить процесс вакцинации и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

В Венесуэле рассказали о результатах исследования российской вакцины от ковида "Спутник V"

В Венесуэле рассказали о результатах исследования российской вакцины от ковида "Спутник V"

В январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.

Мурашко заявил о большом интересе к российской вакцине "Спутник лайт" в других странах

Мурашко заявил о большом интересе к российской вакцине "Спутник лайт" в других странах

Напомним, Венесуэла официально одобрила российскую вакцину "Спутник V" 13 января. Спустя несколько недель в этой латиноамериканской стране рассказали о результатах исследования лекарства от ковида. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Венесуэлу в феврале.

Сын Мадуро привился российской вакциной "Спутник V" от коронавируса

Сын Мадуро привился российской вакциной "Спутник V" от коронавируса

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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