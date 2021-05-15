Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину "Спутник лайт"
Это позволит ускорить процесс вакцинации и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Фото © ТАСС / Zuma
Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину "Спутник лайт". Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, говорится в сообщении в телеграм-канале "Спутник V".
"Разрешение на применение вакцины "Спутник лайт" последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей", — указал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он пояснил, что регистрация препарата позволит ускорить процесс вакцинации и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
В январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.
Напомним, Венесуэла официально одобрила российскую вакцину "Спутник V" 13 января. Спустя несколько недель в этой латиноамериканской стране рассказали о результатах исследования лекарства от ковида. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Венесуэлу в феврале.
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