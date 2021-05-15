Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину "Спутник лайт"

Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину "Спутник лайт". Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, говорится в сообщении в телеграм-канале "Спутник V".

"Разрешение на применение вакцины "Спутник лайт" последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей", — указал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что регистрация препарата позволит ускорить процесс вакцинации и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.