Вирусологи оценили влияние длинных майских выходных на ситуацию с ковидом в Москве

Заболеваемость коронавирусом в Москве начала расти ещё до начала майских праздников, а чтобы понять, как длинные выходные повлияли на этот показатель, необходимо подождать ещё неделю. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с РБК.

"Рост [числа заболевших] начался ещё до праздников, он идёт, но надо заметить, что ожидаемая весенняя волна очень сглаженная. Трудно сказать, помогли ли сократить заболеваемость майские праздники", — отметил эксперт.

По словам Чепурнова, понять, каким образом на ситуацию повлияли майские праздники, можно будет спустя время, равное инкубационному периоду болезни. Для этого необходимо подождать ещё одну неделю. Он указал на разнонаправленные процессы, которые "не должны были дать толчка ни в одну ни в другую сторону", — эксперт отметил, что люди ходили в торговые центры, где больше вероятность заразиться, однако многие уехали на дачи, где риск подхватить болезнь минимален.

Учёный также рассказал, что, кроме Москвы, "особенного роста нигде нет". По его словам, это может быть связано с тем, что осенью переболели многие социально активные граждане. Он также призвал россиян вакцинироваться.

В свою очередь директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович полагает, что речь идёт о росте выявленных позитивных случаев коронавируса при тестировании, а не о заболеваемости.

"Можно сказать, что за две недели, прошедшие с начала мая, количество активных случаев падало и сейчас вышло на некое плато", — сказала она, отметив, что под активными случаями понимается количество пациентов, которые по-прежнему продолжают лечение.