Как меняются наркоманы, которые вернулись буквально с того света: 25 фото до и после
Этим людям выпал второй шанс, и они воспользовались им на все сто.
Наркотики разрушают жизни миллионов людей во всём мире. Но среди них находятся те, кто берёт себя в руки и переворачивает игру. Примеры — в материале Bored Panda.
Сиерра завязала год назад. Она употребляла тяжёлые наркотики и в какой-то момент поняла, что если будет продолжать в том же духе, то просто умрёт. Девушка прошла через программу "12 шагов" и сейчас чувствует себя заново родившейся
Жаклин бросила употреблять три года назад. Она тоже сидела на тяжёлых наркотиках
В 18-летнем возрасте наркозависимая Брэди заработала эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца. В 19 ей сделали операцию. Сейчас ей 21, и она уже 11 месяцев не принимает ничего запрещённого
Год назад весь Интернет обсуждал наркозависимость американского актёра Шона Уайсса, известного по серии фильмов "Могучие утята". Сегодня он абсолютно чист
Так Чейз выглядит спустя 283 дня после начала новой жизни
Алекс сидел сразу на двух наркотиках. А сейчас он не может поверить, что прошло уже три года с тех пор, как он завязал
Бриттани каждый день благодарит бога, который, по её мнению, дал ей ещё один шанс, несмотря на 27 передозировок. Она бросила 16 месяцев назад
Карлу 27 лет. А эксперименты с сознанием он начал, когда ему было всего 13. Он несколько раз находился на волосок от смерти, но вовремя одумался
Чуть больше года назад Том, находясь в наркотическом угаре, сломал себе лоб, глазницы, нос, скулы и два зуба. В тот день он решил, что пора что-то менять
Кортни до сих пор считает себя наркозависимой, хотя завязала больше года назад и теперь выглядит совсем иначе
Кэт уже три месяца ведёт трезвый образ жизни, и результат налицо
Четыре года назад Кайлин пыталась покончить с собой, страдая наркозависимостью. Но произошло чудо, и у её детей снова появилась мама, а у её родителей — дочь
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