Как меняются наркоманы, которые вернулись буквально с того света: 25 фото до и после

Наркотики разрушают жизни миллионов людей во всём мире. Но среди них находятся те, кто берёт себя в руки и переворачивает игру. Примеры — в материале Bored Panda.

Сиерра завязала год назад. Она употребляла тяжёлые наркотики и в какой-то момент поняла, что если будет продолжать в том же духе, то просто умрёт. Девушка прошла через программу "12 шагов" и сейчас чувствует себя заново родившейся

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Жаклин бросила употреблять три года назад. Она тоже сидела на тяжёлых наркотиках

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В 18-летнем возрасте наркозависимая Брэди заработала эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца. В 19 ей сделали операцию. Сейчас ей 21, и она уже 11 месяцев не принимает ничего запрещённого

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Год назад весь Интернет обсуждал наркозависимость американского актёра Шона Уайсса, известного по серии фильмов "Могучие утята". Сегодня он абсолютно чист

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Так Чейз выглядит спустя 283 дня после начала новой жизни

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Алекс сидел сразу на двух наркотиках. А сейчас он не может поверить, что прошло уже три года с тех пор, как он завязал

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Бриттани каждый день благодарит бога, который, по её мнению, дал ей ещё один шанс, несмотря на 27 передозировок. Она бросила 16 месяцев назад

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Карлу 27 лет. А эксперименты с сознанием он начал, когда ему было всего 13. Он несколько раз находился на волосок от смерти, но вовремя одумался

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Чуть больше года назад Том, находясь в наркотическом угаре, сломал себе лоб, глазницы, нос, скулы и два зуба. В тот день он решил, что пора что-то менять

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Кортни до сих пор считает себя наркозависимой, хотя завязала больше года назад и теперь выглядит совсем иначе

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Кэт уже три месяца ведёт трезвый образ жизни, и результат налицо

Фото © Facebook / The Addict's Diary

Четыре года назад Кайлин пыталась покончить с собой, страдая наркозависимостью. Но произошло чудо, и у её детей снова появилась мама, а у её родителей — дочь