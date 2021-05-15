10 звёздных детишек, которые уже устали слышать, как сильно они похожи на своих родителей
Каждый ребёнок, похожий на родителей, вынужден постоянно выслушивать, что он "ну просто копия" отца или мамы. Это раздражает даже после пары комментариев за семейным столом. А что, если твоих родителей знает весь мир? В подборке ниже — 10 звёздных детей, которые уже наизусть выучили все приколы про то, как сильно они похожи на родителей.
Фото © osheajacksonjr, Bill Fairs
Майя Хоук и Ума Турман
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Майя Хоук — дочь Умы Турман. Как её мать и бабушка, Хоук в начале карьеры работала моделью для Vogue. Позже она обратилась к актёрскому мастерству и дебютировала в адаптации "Маленьких женщин" Би-би-си 2017 года. Но по-настоящему известной девушка стала благодаря роли Робин Бакли в третьем сезоне сериала компании Netflix "Очень странные дела".
Зигги и Боб Марли
Фото © Bill Fairs
Зигги Марли — один из сыновей Боба Марли. Так же, как и папа, он решил строить карьеру в музыке. В 1979 году вместе с братьями и сёстрами он собрал группу Melody Makers. Вместе они выпустили восемь студийных альбомов, многие из которых были коммерчески успешными. Группа распалась в 2002 году, и Зигги начал сольную карьеру. С пластинкой "Любовь — моя религия" он выиграл Грэмми 2007 года за лучший альбом в стиле регги.
Уайатт и Курт Рассел
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Уайатт — сын актёра и продюсера Курта Рассела. Поначалу парень строил карьеру хоккеиста, но из-за травм ему пришлось уйти из спорта. С тех пор, вдохновившись успехами отца, он регулярно снимается в фильмах и сериалах. В 2018 году он стал известен благодаря роли капрала Льюиса Форда в фильме ужасов "Оверлорд". Роль Джона Уокера в сериале "Сокол и Зимний Солдат" 2021 года только укрепила его позиции в профессии.
О'Ши Джексон – младший и Ice Cube
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О'Ши Джексон – младший — старший сын рэпера, актёра и режиссёра Ice Cube. Парень учился на сценариста в Университете Южной Калифорнии, но в итоге всё равно пошёл по стопам отца. Теперь он тоже читает рэп под псевдонимом OMG и иногда снимается в кино. Джексон-младший так похож на папу, что даже сыграл его в фильме Straight Outta Compton 2015 года
Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер
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Гвинет Пэлтроу — дочь актрисы Блайт Даннер. Как и её мать, Гвинет построила карьеру в кино. Судя по количеству наград и поклонников по всему миру, очень успешную. "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" — и это далеко не весь список.
Майли и Тиш Сайрус
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Тиш Сайрус — актриса, продюсер и менеджер своей дочери Майли Сайрус. Мама так хорошо делала свою работу, что дочурка обскакала её по всем фронтам. Майли уже давно пережила Ханну Монтану и теперь идёт скорее по стопам своего папы, кантри-певца Билли Рэя Сайруса.
Дэмиан и Элизабет Хёрли
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Дэмиан — единственный сын актрисы, бизнесвумен и модели Элизабет Хёрли. Как и мама, парень с 2018 года — профессиональная модель, хотя раньше у него был опыт и в актёрстве
Трэйси Эллис и Дайана Росс
Трэйси Эллис Росс — дочь певицы и актрисы Дайаны Росс. Трейси пошла по пути матери. Впервые девушка появилась на большом экране в 1996 году, сыграв еврейку-афроамериканку в "Роковой яхте". Успеха матери в музыке ей повторить не удалось. Впрочем, женщина никогда и не пыталась.
Бруклин и Дэвид Бекхэм
Фото © brooklynbeckham
Бруклин, старший сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма, работает моделью и фотографом. Он начал карьеру в 2014 году, появляясь на обложках таких журналов, как Vogue China, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue и других. Позже он увлёкся фотографией и в 2017 году опубликовал свою первую книгу под названием "Что я вижу".
Лив Фрейндлих и Джулианна Мур
Фото © imdb, Spelling Pictures International
Лив Фрейндлих — дочь актрисы и писателя Джулианны Мур. Девушка только в прошлом году окончила школу, но её уже смело можно назвать актрисой. В портфолио Лив роли в фильме "Нянька по вызову" 2009 года, а также "Доверься мужчине" 2005 года. В своём профиле в "Инстаграме" она написала только "Нортуэстерн", так что можно предположить, что девушка учится в университете "Нортуэстерн" в Иллинойсе, пишет Bored Panda.
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