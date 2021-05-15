10 звёздных детишек, которые уже устали слышать, как сильно они похожи на своих родителей

Майя Хоук и Ума Турман

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Майя Хоук — дочь Умы Турман. Как её мать и бабушка, Хоук в начале карьеры работала моделью для Vogue. Позже она обратилась к актёрскому мастерству и дебютировала в адаптации "Маленьких женщин" Би-би-си 2017 года. Но по-настоящему известной девушка стала благодаря роли Робин Бакли в третьем сезоне сериала компании Netflix "Очень странные дела".

Зигги и Боб Марли

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Зигги Марли — один из сыновей Боба Марли. Так же, как и папа, он решил строить карьеру в музыке. В 1979 году вместе с братьями и сёстрами он собрал группу Melody Makers. Вместе они выпустили восемь студийных альбомов, многие из которых были коммерчески успешными. Группа распалась в 2002 году, и Зигги начал сольную карьеру. С пластинкой "Любовь — моя религия" он выиграл Грэмми 2007 года за лучший альбом в стиле регги.

Уайатт и Курт Рассел

Уайатт — сын актёра и продюсера Курта Рассела. Поначалу парень строил карьеру хоккеиста, но из-за травм ему пришлось уйти из спорта. С тех пор, вдохновившись успехами отца, он регулярно снимается в фильмах и сериалах. В 2018 году он стал известен благодаря роли капрала Льюиса Форда в фильме ужасов "Оверлорд". Роль Джона Уокера в сериале "Сокол и Зимний Солдат" 2021 года только укрепила его позиции в профессии.

О'Ши Джексон – младший и Ice Cube

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О'Ши Джексон – младший — старший сын рэпера, актёра и режиссёра Ice Cube. Парень учился на сценариста в Университете Южной Калифорнии, но в итоге всё равно пошёл по стопам отца. Теперь он тоже читает рэп под псевдонимом OMG и иногда снимается в кино. Джексон-младший так похож на папу, что даже сыграл его в фильме Straight Outta Compton 2015 года

Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер

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Гвинет Пэлтроу — дочь актрисы Блайт Даннер. Как и её мать, Гвинет построила карьеру в кино. Судя по количеству наград и поклонников по всему миру, очень успешную. "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" — и это далеко не весь список.

Майли и Тиш Сайрус

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Тиш Сайрус — актриса, продюсер и менеджер своей дочери Майли Сайрус. Мама так хорошо делала свою работу, что дочурка обскакала её по всем фронтам. Майли уже давно пережила Ханну Монтану и теперь идёт скорее по стопам своего папы, кантри-певца Билли Рэя Сайруса.

Дэмиан и Элизабет Хёрли

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Дэмиан — единственный сын актрисы, бизнесвумен и модели Элизабет Хёрли. Как и мама, парень с 2018 года — профессиональная модель, хотя раньше у него был опыт и в актёрстве

Трэйси Эллис и Дайана Росс

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Трэйси Эллис Росс — дочь певицы и актрисы Дайаны Росс. Трейси пошла по пути матери. Впервые девушка появилась на большом экране в 1996 году, сыграв еврейку-афроамериканку в "Роковой яхте". Успеха матери в музыке ей повторить не удалось. Впрочем, женщина никогда и не пыталась.

Бруклин и Дэвид Бекхэм

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Бруклин, старший сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма, работает моделью и фотографом. Он начал карьеру в 2014 году, появляясь на обложках таких журналов, как Vogue China, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue и других. Позже он увлёкся фотографией и в 2017 году опубликовал свою первую книгу под названием "Что я вижу".

Лив Фрейндлих и Джулианна Мур