Девушка показала, чем обернулась пластика подбородка, и этот ужас отговорит от операции кого угодно
Блогерша Рейна Карденас задокументировала изменения в своём лице до и после операции на подбородке. Кадры такие впечатляющие, что тут же стали вирусными.
Фото © Instagram / reyna_faith_cardenas
Всю свою жизнь Рейна мучилась от неправильного прикуса и деформации верхней челюсти. Последние годы она мечтала сделать операцию, и вот в конце апреля, после долгих месяцев подготовки, блогерша легла на операционный стол, надеясь проснуться новым человеком. Но следующие недели стали для неё адом. Карденас выписали, но уже на следующее утро ей снова пришлось идти к врачам: припухлость стала просто огромной.
Я поехала в неотложку на следующее утро после выписки из больницы. У меня было две панические атаки, поэтому я едва могла дышать. Но хуже всего было кровотечение из носа. Всё из-за того, что врачам нужно было прорезать пазухи, чтобы прооперировать верхнюю челюсть
Кадры из видео © TikTok / reycar5544
В итоге Рейну отправили к её хирургу. Он осмотрел пациентку и отправил домой с обезболивающими. Оказывается, такая реакция — вполне обыденная вещь для операций на челюсти, хотя, отметил врач, организм Карденас отреагировал немного сильнее, чем планировалось.
Восстановление после такого — тоже далеко не самый приятный процесс. До сих пор блогерша может питаться исключительно через трубочку.
Восстановление было очень болезненным. Должно быть, это одна из самых сильных болей, которые я когда-либо испытывала. Из-за неё я просыпаюсь по ночам и не могу уснуть часами. Так много я ещё никогда не рыдала. Но, хоть это всё очень сложно, я всю жизнь ждала этой операции, и помешать мне не сможет ничто
Фото © Instagram / reyna_faith_cardenas, кадр из видео © TikTok / reycar5544
Ролики Рейны в тикток-профиле reycar5544 после операции один за другим становились вирусными. В общей сложности их посмотрели больше 100 млн раз. В комментариях — тысячи сообщений поддержки, адресованных блогерше. По словам Карденас, они сильно помогают ей терпеть все эти мучения, пишет BuzzFeed.
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