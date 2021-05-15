Девушка показала, чем обернулась пластика подбородка, и этот ужас отговорит от операции кого угодно

Всю свою жизнь Рейна мучилась от неправильного прикуса и деформации верхней челюсти. Последние годы она мечтала сделать операцию, и вот в конце апреля, после долгих месяцев подготовки, блогерша легла на операционный стол, надеясь проснуться новым человеком. Но следующие недели стали для неё адом. Карденас выписали, но уже на следующее утро ей снова пришлось идти к врачам: припухлость стала просто огромной.

Я поехала в неотложку на следующее утро после выписки из больницы. У меня было две панические атаки, поэтому я едва могла дышать. Но хуже всего было кровотечение из носа. Всё из-за того, что врачам нужно было прорезать пазухи, чтобы прооперировать верхнюю челюсть

В итоге Рейну отправили к её хирургу. Он осмотрел пациентку и отправил домой с обезболивающими. Оказывается, такая реакция — вполне обыденная вещь для операций на челюсти, хотя, отметил врач, организм Карденас отреагировал немного сильнее, чем планировалось.

Восстановление после такого — тоже далеко не самый приятный процесс. До сих пор блогерша может питаться исключительно через трубочку.