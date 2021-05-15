Красотку постоянно принимают за сиделку её мужа, ведь их 50-летняя разница в возрасте выглядит жутко
Когда 76-летний актёр и фотограф Гай Бонджованни потерял свою жену, с которой прожил 42 года, он был уверен, что больше никогда не найдёт любовь, но судьба припасла сюрприз и для него.
Спустя годы мужчина встретился с 28-летней учительницей детей с особенностями развития Келси Хоупфул. Это не была любовь с первого взгляда. Больше двух лет американцы исключительно по-дружески проводили время вместе. Но потом между ними проскочила искра.
Мы шли к любви не спеша. Сначала меня привлекал тембр его голоса и то, как он рассказывал истории. Я слушала его часами. Мы прекрасно проводим время вместе: смотрим пьесы, ходим в походы или завтракаем в пекарнях
Из-за 48-летней разницы в возрасте Келси поначалу боялась рассказывать о зародившихся романтических отношениях друзьям и семье. Теперь все знают, и даже родители, которые намного младше избранника дочери, нисколько не против. Правда, проблемы из-за возраста всё равно остались. Стоит паре выйти на улицу вместе, девушку постоянно принимают за сиделку Гая.
Когда мы выходим в люди, незнакомцы часто принимают меня за сиделку Гая. А когда мы объясняем, что мы пара, чаще всего в ответ получаем язвительные комментарии или выражение ужаса на лице. Но нам там так хорошо друг с другом, и знакомые, которые проводят с нами время, видят, насколько мы счастливы
Но, несмотря на романтику, есть одна тема, которая всегда портит Келси настроение. Девушка не может выкинуть из головы мысли о том, что не сможет прожить всю жизнь вместе с любимым, пишет Mirror.
Помню, мы ели пирожки в Санта-Монике и я расплакалась прямо перед ним, осознав, что у него осталось намного меньше лет, чем у меня. Теперь я часто говорю, что боюсь потерять его, ведь однажды в моей жизни наступит момент, когда он больше не будет со мной. Я хочу, чтобы он уже сейчас знал, что я всегда отношусь к нему открыто и искренне, чтобы он чувствовал мою признательность и любовь, я молюсь об этом каждый день
WOW-news
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