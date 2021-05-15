Красотку постоянно принимают за сиделку её мужа, ведь их 50-летняя разница в возрасте выглядит жутко

Помню, мы ели пирожки в Санта-Монике и я расплакалась прямо перед ним, осознав, что у него осталось намного меньше лет, чем у меня. Теперь я часто говорю, что боюсь потерять его, ведь однажды в моей жизни наступит момент, когда он больше не будет со мной. Я хочу, чтобы он уже сейчас знал, что я всегда отношусь к нему открыто и искренне, чтобы он чувствовал мою признательность и любовь, я молюсь об этом каждый день

Келси Хоупфул