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Красотку постоянно принимают за сиделку её мужа, ведь их 50-летняя разница в возрасте выглядит жутко

Когда 76-летний актёр и фотограф Гай Бонджованни потерял свою жену, с которой прожил 42 года, он был уверен, что больше никогда не найдёт любовь, но судьба припасла сюрприз и для него.

15 мая, 06:00

Фото © Instagram / kelseyhopeful

Спустя годы мужчина встретился с 28-летней учительницей детей с особенностями развития Келси Хоупфул. Это не была любовь с первого взгляда. Больше двух лет американцы исключительно по-дружески проводили время вместе. Но потом между ними проскочила искра.

Мы шли к любви не спеша. Сначала меня привлекал тембр его голоса и то, как он рассказывал истории. Я слушала его часами. Мы прекрасно проводим время вместе: смотрим пьесы, ходим в походы или завтракаем в пекарнях

Келси Хоупфул

Фото © Instagram / kelseyhopeful

Фото © Instagram / kelseyhopeful

Из-за 48-летней разницы в возрасте Келси поначалу боялась рассказывать о зародившихся романтических отношениях друзьям и семье. Теперь все знают, и даже родители, которые намного младше избранника дочери, нисколько не против. Правда, проблемы из-за возраста всё равно остались. Стоит паре выйти на улицу вместе, девушку постоянно принимают за сиделку Гая.

Когда мы выходим в люди, незнакомцы часто принимают меня за сиделку Гая. А когда мы объясняем, что мы пара, чаще всего в ответ получаем язвительные комментарии или выражение ужаса на лице. Но нам там так хорошо друг с другом, и знакомые, которые проводят с нами время, видят, насколько мы счастливы

Келси Хоупфул

Фото © Instagram / kelseyhopeful

Фото © Instagram / kelseyhopeful

Но, несмотря на романтику, есть одна тема, которая всегда портит Келси настроение. Девушка не может выкинуть из головы мысли о том, что не сможет прожить всю жизнь вместе с любимым, пишет Mirror.

Помню, мы ели пирожки в Санта-Монике и я расплакалась прямо перед ним, осознав, что у него осталось намного меньше лет, чем у меня. Теперь я часто говорю, что боюсь потерять его, ведь однажды в моей жизни наступит момент, когда он больше не будет со мной. Я хочу, чтобы он уже сейчас знал, что я всегда отношусь к нему открыто и искренне, чтобы он чувствовал мою признательность и любовь, я молюсь об этом каждый день

Келси Хоупфул

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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