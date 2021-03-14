15 чудных новорождённых, к внешности которых один большой вопрос — почему они родились стариками

Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке ниже — 15 лучших постов оттуда.

"Дэнни Де Вито? Нет, мой сын"

Фото © Reddit / oldbabies

"Этот малыш только родился, но уже устал от всего"

Фото © Reddit / oldbabies

"Мой сын. В свидетельстве о рождении указано, что ему всего неделя. Но морщины на лбу говорят о том, что это 80-летний дедушка, отдалённо похожий на бульдога, который засыпает в кресле, пока жуёт соску"

Фото © Reddit / oldbabies

"Моему сыну всего полгода, а у него уже есть лучшая фотография в мире"

Фото © Reddit / oldbabies

"Потерял работу, потерял жену, потерял плюшевого игрушечного котика"

Фото © Reddit / oldbabies

"Сказали Бену, что он похож на своего дедушку, но он не согласен"

Фото © Reddit / oldbabies

"Малыш Трамп"

Фото © Reddit / oldbabies

"Он недавно родился, но уже сейчас выглядит на 40 лет"

Фото © Reddit / oldbabies

"Смотрел свои детские фотографии и понял, что я сам — один из младенцев-стариков!"

Фото © Reddit / oldbabies

"Совет директоров прошёл успешно"

Фото © Reddit / oldbabies

"Похоже, мой сын — Бенджамин Баттон"

Фото © Reddit / oldbabies

"Моя трёхнедельная дочь похожа на престарелую осуждающую меня тётушку"

Фото © Reddit / oldbabies

"Моему племяннику три дня. Как видите, он мудр не по годам"

Фото © Reddit / oldbabies

"Ну что за ребёнок будет делать такие гримасы!"

Фото © Reddit / oldbabies

"Непонятно, ему две недели или 50 лет"

Фото © Reddit / oldbabies

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