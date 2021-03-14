15 чудных новорождённых, к внешности которых один большой вопрос — почему они родились стариками
"Невероятная история Бенджамина Баттона" — та ещё мистика, но, судя по всему, основана на реальных событиях. Оказывается, младенцы с лицами стариков — это не такая уж и мистика.
Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке ниже — 15 лучших постов оттуда.
"Дэнни Де Вито? Нет, мой сын"
"Этот малыш только родился, но уже устал от всего"
"Мой сын. В свидетельстве о рождении указано, что ему всего неделя. Но морщины на лбу говорят о том, что это 80-летний дедушка, отдалённо похожий на бульдога, который засыпает в кресле, пока жуёт соску"
"Моему сыну всего полгода, а у него уже есть лучшая фотография в мире"
"Потерял работу, потерял жену, потерял плюшевого игрушечного котика"
"Сказали Бену, что он похож на своего дедушку, но он не согласен"
"Малыш Трамп"
"Он недавно родился, но уже сейчас выглядит на 40 лет"
"Смотрел свои детские фотографии и понял, что я сам — один из младенцев-стариков!"
"Совет директоров прошёл успешно"
"Похоже, мой сын — Бенджамин Баттон"
"Моя трёхнедельная дочь похожа на престарелую осуждающую меня тётушку"
"Моему племяннику три дня. Как видите, он мудр не по годам"
"Ну что за ребёнок будет делать такие гримасы!"
"Непонятно, ему две недели или 50 лет"
WOW-funny
15 пушистых мурзавцев и их сумасшедшие выходки, которые не поддаются никакой логике
сегодня в 13:00
15 фото до невозможности смешных псов, чьи большие щёки творят чудеса даже с самыми хмурыми людьми
вчера в 16:00
Девушка преобразилась из дурнушки в невероятную красотку за считаные минуты, и магия тут ни при чём
вчера в 12:51
Выбор редакции
Тело 14‑летней девочки со следами укусов собак нашли под окнами многоэтажки в Москве
10 идеальных цветовых совпадений, увидев которые перфекционисты завизжат от восторга
Девушка забеременела, хотя никогда не занималась сексом, и даже врачи сначала не могли поверить
Во Владивостоке полицейский погиб от удара отлетевшего после ДТП автомобиля
Лётчики залили каток на борту "Руслана" и сыграли в хоккей прямо в небе — видео
Комментариев: 0