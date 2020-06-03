Мама оставила детей играть в ванной, но через 15 минут пожалела — малыши превратились в Халков

Донне предстояла важная видеоконференция по рабочим вопросам. На это время женщина придумала детям развлечение, чтоб они её не отвлекали. Мама решила, что 7-летней Хелен и 3-летнему Иисаку не помешает немного арт-терапии, и оставила парочку рисовать в ванне. Лайфхакерша была уверена: даже если проказники что-то испачкают, всё можно будет легко отмыть. Как же она ошибалась.

Фото © Facebook / Donna Evans

Вернувшись к домочадцам после созвона, Донна не могла поверить глазам. Посреди "творческого беспорядка" её ждали два довольных зелёных человечка, с ног до головы измазанных краской. Сама ванная тоже вся была испачкана. Для мамы такое поведение детишек оказалось большим сюрпризом, ведь, по её словам, раньше у них никогда не было с этим проблем.

Обычно дети довольно хорошо себя ведут. Раньше они иногда рисовали на стенах, но это новый уровень Донна Эванс

Фото © Facebook / Donna Evans

Успокоившись от истеричного смеха, мама принялась отмывать проказников. С волосами Иисака прошлось повозиться — сестра буквально вымыла их в краске. Но полностью от следов "преступления" избавиться не удалось. Ещё несколько дней малыши ходили по дому с болезненно-зелёным оттенком кожи.

Фото © Facebook / Donna Evans