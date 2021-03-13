Плохое зрение, бессонница и дряблая кожа: что делают с нашим организмом экраны гаджетов
Всё дело в голубом свете, который влияет буквально на всё.
Мы проводим так много времени перед мониторами, планшетами и смартфонами, что не замечаем, как они медленно, но верно ухудшают наше здоровье. Причина — в голубом свете, который излучают их экраны. О том, что именно он делает с нашим организмом, рассказывает Mirror.
Зрение
Фото © Unsplash / Nathan Dumlao
Голубой свет более рассеянный, поэтому он делает все объекты немного размытыми.
У тех, кто проводит много времени перед экраном, глаза быстро устают. Ведь им нужно как следует напрячься, чтобы навести резкость
Ситуация усугубляется тем, что, глядя на экран, мы моргаем в два раза реже. Глаза становятся слишком сухими, от этого болит голова и возникает чувство усталости.
Но это ещё не всё. Голубой свет способен проникать до самой сетчатки и повреждать её светочувствительные клетки. Да, глаз отфильтровывает большую часть световых волн синего спектра, но в современных условиях ему всё тяжелее справляться с этой задачей.
Есть данные, что голубой свет повышает риск развития катаракты и дегенерации жёлтого пятна
Кожа
Фото © Unsplash / Ravi Patel
Всем известно, что ультрафиолет вреден для кожи. Оказывается, голубой свет тоже не ангел. Конечно, он не провоцирует рак, но точно так же вызывает гиперпигментацию, говорится в одном исследовании 2010 года. Другое исследование показало, что всего одного часа перед экраном достаточно, чтобы увеличить выработку свободных радикалов, которые способствуют старению кожи.
Сон
Фото © Unsplash / Ben Blennerhassett
Смартфону не место в спальне — ещё одна прописная истина, с которой так сложно примириться. Вообще-то голубой свет помогает регулировать цикл сна/бодрствования. Но только днём. А вот ночью он подавляет выработку мелатонина — гормона, переводящего организм в "режим ожидания". Как следствие — нарушения сна, которые ведут к депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету второго типа.
Что делать?
Эксперты отмечают, что мы не можем осознать долгосрочных последствий воздействия экранов на наш организм, потому что для этого ещё недостаточно данных. Но свести вред к минимуму уже сейчас по силам каждому. Для этого нужно как можно меньше времени проводить наедине с гаджетами — и тогда ваш организм скажет вам спасибо.
WOW-news
Новые фото 61-летней Гузеевой смутили фанатов, ведь за считаные дни её лицо стало как у ребёнка
сегодня в 06:00
Украинка — боец UFC пустила в ход главное оружие, объявив о продаже своих интимных фото
вчера в 16:06
Замужняя девушка обратилась к врачу с травмой лодыжки и узнала, что на самом деле она — мужчина
вчера в 11:54
Выбор редакции
Нога балерины, беременная собака и ещё 18 рентгеновских снимков, на которые нельзя не залипнуть
Фанаты испугались за жизнь Шуры, увидев на свежих кадрах, что с ним сделала болезненная худоба
Новые фото 61-летней Гузеевой смутили фанатов, ведь за считаные дни её лицо стало как у ребёнка
Более 85% компаний в России решили оставить сотрудников на удалёнке
Хакеры научились перехватывать контроль над секс-игрушками во время их использования
Комментариев: 0